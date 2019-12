Catherine Colomb, «romancière de génie»

Jean Paulhan, écrivain et directeur de la prestigieuse «NRF» de 1925 à 1930, disait de Catherine Colomb qu’elle était une «romancière de génie». Le poète Philippe Jaccottet lui trouvait la plus belle œuvre romanesque depuis Ramuz. La Vaudoise (1892-1965) fut l’amie de Gustave Roud et d’Alice Rivaz. Pourtant, même si la reconnaissance est arrivée quelques années avant sa mort, si elle a été la première femme à recevoir le Prix Rambert en 1961, et si elle a fait l’objet de plusieurs publications universitaires ces dernières années, elle reste encore peu connue du grand public.

La raison? L’auteure faisait mine de l’invoquer ironiquement lorsqu’elle déclarait à l’Expo nationale de 64: «Catherine Colomb? Elle est vraiment impossible à comprendre. Il y a un tel fouillis de personnages… À la quinzième page, on ferme le livre, on renonce. Mais bien sûr. Savez-vous pourquoi? Elle ne se comprend pas elle-même. Elle écrit au hasard, sans plan, sans but.»

L’entendre encore, lorsqu’elle se confiait à la TSR en 1961, en insistant sur la priorité absolue donnée à la vie de famille, son amour du ménage, ses rares lectures en dehors des romans policiers et de «France Dimanche», alors que les références dont elle nourrit ses textes démontrent son érudition.

Deux publications récentes dévoilent une réalité plus complexe. «Tout Catherine Colomb» présente ses œuvres complètes, éditées sous la direction de Daniel Maggetti, directeur du Centre des littératures en Suisse romande à l’Université de Lausanne, en collaboration avec six autres chercheurs, tandis que l’ouvrage d’Anne-Lise Delacrétaz, «Catherine Colomb, en plein et lointain avenir», constitue son complément idéal.

À l’image des divers pseudonymes qu’elle a utilisés avant de se fixer sur celui de Catherine Colomb, à 53 ans seulement, celle qui était à la ville Marie Reymond, épouse de l’avocat Jean Reymond, aimait brouiller les pistes. Le bonheur domestique qu’elle loue face à la caméra trouve ainsi son revers dans son premier roman justement nommé «Pile ou face». Sorti en 1934, il fustige l’amour romantique et le mariage bourgeois.

Affranchie de toute influence

Présentant à la fois ce qui précède et ce qui suit ses quatre romans déjà publiés (lire encadré), l’épais volume permet de repérer une continuité dans son œuvre: «Un soubassement commun, comme s’il y avait une espèce de patron culturel qui préexiste et qu’elle arrange différemment», observe Daniel Maggetti. Une façon, également, de «malaxer et faire coexister toutes sortes de références d’origine diverses, des allusions savantes aux anecdotes de chiens écrasés.»

Le style si particulier qu’elle déploie notamment dans sa trilogie, mêlant les temporalités, les personnages, les objets symboliques, les envolées poétiques et l’ironie mordante, avec des figures brossées en quelques traits marquants et récurrents: «Son originalité s’explique par la singularité de sa trajectoire. Elle n’a appartenu à aucun réseau d’écrivains, n’avait pas de relais et elle ne se souciait pas du regard d’autrui, car elle ne s’est jamais mise en position d’être regardée. Tout cela a créé une écriture d’une grande liberté.»

Des mots bien vaudois

Liberté aussi d’utiliser dans ses écrits des mots du terroir: on s’y réchauffe avec une cruche, on monte au galetas, on mange de la trochette (rampon). «Ce qui m’a le plus frappé chez elle, relève le chercheur, c’est l’utilisation du langage vaudois. Elle connaît Proust, Balzac, mais cela ne l’empêche pas d’utiliser des termes d’ici. Pour elle, il y a une horizontalité entre le local et l’universel, ce sont des catégories interchangeables. Il y a une légitimité à parler de l’endroit où l’on vit.»

Cet isolement qui découle de sa condition d’épouse d’avocat à qui l’on demandait de tenir son rang, qui n’a écrit qu’entre 9h et 11h, dès lors que son second fils a été scolarisé, a contribué à créer, pour Daniel Maggetti, une auteure majeure de la littérature francophone du XXe siècle. «Elle a épousé diverses formes du roman, psychologique, puis sentimental avec l’inédit «Des noix sur un bâton», suivi par une écriture plus proustienne.»

L’auteure à Cully en 1914. Image: DR

Des textes mis en contexte

De Catherine Colomb, on connaît surtout «Châteaux en enfance» (1945), «Les esprits de la terre» (1953) et «Le temps des anges» (1962). Les romans, qu’elle a elle-même reliés en une trilogie arpentant les chemins de la mémoire, représentent l’œuvre phare de la Vaudoise. Elle y évoque le déclin des propriétaires vignerons de La Côte, et les blessures de l’enfance. Ces pages n’ont pas fini d’être débattues. En 2017, un colloque universitaire réunissant des chercheurs suisses et français, intitulé «Catherine Colomb, une avant-garde inaperçue», confrontait les interprétations, faisant de l’auteure une héritière du roman anglais, une figure d’avant-garde du Nouveau roman ou encore une féministe.

En 2019, pas moins de trois publications lui ont été consacrées. Le chercheur Philippe Geinoz s’est penché sur la temporalité propre à la trilogie dans son essai érudit «Un temps désancré». À destination des universitaires et du grand public, «Tout Catherine Colomb», sur plus de 1600 pages, permet de découvrir les quatre romans publiés de son vivant, mais aussi les articles qu’elle a rédigés pour des journaux, dans lesquels on découvre déjà sa maîtrise stylistique. Sa thèse de doctorat très documentée sur l’écrivain Béat de Muralt, un choix audacieux qui avait laissé son professeur sceptique, qu’elle a terminée mais pas publiée, figure aussi dans le recueil. Tout comme une curiosité: en 1935 ou en 1936, l’auteure participe à un concours, probablement le Grand Prix du Roman-feuilleton, avec «Des noix sur un bâton». Elle y parodie des romans à l’eau de rose très en vogue à l’époque dans un texte dont il est difficile de dire si elle espérait réellement qu’il soit pris au sérieux. Enfin, son roman inachevé «Les Malfilâtre», mêlant deux intrigues, divers lieux et époques, se trouve aussi publié pour la première fois.

L’ensemble de ces textes peuvent être lus séparément. Ils permettent aussi d’appréhender comment s’est construite l’œuvre. Car les indices ne sont pas nombreux, puisque Catherine Colomb ne gardait jamais ses manuscrits, la légende familiale rapportant qu’elle les brûlait dans le poêle. À ce titre, «Les Malfilâtre», annotés des mots «zut», «bêtes et faux», lève un peu le voile sur sa manière d’écrire. Enfin, Anne-Lise Delacrétaz montre dans «En plein et lointain avenir» à la fois comment la vie de Catherine Colomb a influencé son œuvre, et comment la mort de sa mère, alors que la romancière n’a que 5 ans, hante tous les écrits à venir.