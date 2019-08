Ces belles plumes à ne pas manquer

Déceptions en tête de gondole

Sorj Chalandon et Amélie Nothomb





«Ah, il y a quelque chose.» C’est ainsi que pour Jeanne Hervineau, le cauchemar s’enclenche: une mammographie de routine, un radiologue glacial, une ponction, une assistante qui offre des bonbons. «Je me suis demandé ce qu’il y avait après cette chose-là. Mon sein gauche avait quelque chose. J’ai pensé à la mort. La phrase cognait ma tête. Je ne respirais plus. Quelque chose. Une expression misérable, dérisoire, tellement anodine.» Dans un premier temps, Jeanne fait ce qu’elle sait faire: baisser la tête. Elle se tait, souffre à bas bruit, se met entre parenthèses. Comme quand elle a perdu Jules, son fils de 7 ans. C’est silencieux, une libraire. Elle nomme le cancer son camélia rouge, et s’étiole auprès d’un mari qui «n’aura pas le courage» et s’en va.



Un jour tout change. Jeanne entre en guerre. Lors des séances de chimiothérapie, elle fait la connaissance de Brigitte. Sacré numéro! Très atteinte, elle se soigne en prenant les autres malades sous son aile, Jeanne comme Mélody. Elle les accueille, les recueille. L’appartement qu’elle partage avec sa compagne, Assia, est une cour des miracles, un camp retranché qui devient bientôt le théâtre de grandes manœuvres: un casse s’y prépare.



On s’est jeté sur une «Une joie féroce» (Éditions Grasset, 316 pages) avec avidité. On en sort un peu déçu. La subtilité habituelle de Sorj Chalandon dans le traitement de ses personnages fait ici défaut. Brigitte, Mélody, Assia, Matt et même Jeanne sont des caricatures. Possible qu’on croise dans la vie des gens comme ça… mais ces portraits brossés à gros traits épais ôtent au roman sa poésie.





Autre léger dépit en refermant «Soif» (Éditions Albin Michel, 152 pages). Amélie Nothomb surfait au sommet de la vague ces deux derniers étés avec «Les prénoms épicènes» et «Frappe-toi le cœur», deux romans qui brodaient finement sur la cruauté d’un père et la jalousie d’une mère. Elle approche cette année le Christ, et l’on ne peut que saluer l’originalité du thème et du ton, le culot de la démarche. Jésus est le «je» du récit. Il endure sa Passion comme un homme, un vrai, c’est-à-dire qu’il souffre comme un chien. L’incarnation, ce n’est pas du gâteau lorsqu’on porte sa croix au sommet du Golgotha. Avant ce jour fatal, le fils de Dieu a aimé, intensément, et même dans les pires souffrances, il accueille encore un coup de foudre en croisant le regard de Véronique.Jésus a soif de vie et soif tout court. Prévoyant la douleur atroce de la crucifixion, il se prive d’eau avant son martyre, alors même que boire est pour lui le plus grand bonheur. «Il y a des gens qui pensent ne pas être des mystiques. Ils se trompent. Il suffit d’avoir crevé de soif un moment pour accéder à ce statut. Et l’instant ineffable où l’assoiffé porte à ses lèvres un gobelet d’eau, c’est Dieu.» Amélie Nothomb explore la foi, cette foi du Christ «qui n’a pas d’objet» et renvoie le lecteur à la sienne, bien sûr. Mais oserait-on un mauvais jeu de mots et dire que l’on reste un peu sur sa faim?