Le comédien Edmond Vullioud a attendu 60 ans pour se révéler en romancier

Edmond Vullioud porte sa prestance de joueur d’escrime, son phrasé distingué et sa voix à la fois puissante et douce sur les scènes depuis une trentaine d’années. Comédien bien connu, il a participé à plus de 170 spectacles en Suisse et en France, et, ces dernières années, il a foulé les planches jusqu’à cinq fois par saison. Lorsqu’il nous reçoit chez lui à Lausanne, il se trouve en période de répétition de la pièce «Le malheur est dans le pré», sur le suicide des paysans. Ce qui ne l’empêche pas d’écrire un opéra, ou de se confronter à la complexité de l’élaboration d’un sonnet. Car si l’écriture est venue sur le tard, il ne compte plus la lâcher. «SAM», son premier roman sorti chez BSN Press, est en lice pour plusieurs prix, dont celui du public de la RTS. Cette vaste fresque met en scène un garçon mutique au début du XXe siècle, de la campagne vaudoise jusqu’en Uruguay. Malmené par le destin, cet «idiot du village» prendra sa revanche grâce à son don pour le dessin, mais ira un peu trop loin… Ce récit foisonnant, à l’écriture à la fois ample et dense, qui égratigne aussi, fait revivre un monde rural au seuil de la modernité, tout en offrant une subtile peinture de la différence.

Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de vous mettre à écrire?

Enfant j’étais un cancre et on m’a traité pour dysorthographie, car j’écrivais de façon phonétique. J’ai donc développé une sorte de honte de mon orthographe et une crainte de la langue écrite. C’est probablement une des raisons pour lesquelles j’ai fait du théâtre, car j’ai toujours aimé la belle phrase.

Vous avez toujours été un grand lecteur, quel a été le déclic qui vous a fait prendre la plume?

Grâce au théâtre, je suis parvenu à raconter des histoires, mais c’étaient celles des autres. Or j’avais envie de raconter les miennes. Il y a quelques années, suite à un pari avec des amis, je me suis mis à rédiger des nouvelles. Elles m’ont permis de découvrir que la syntaxe, la grammaire, l’orthographe étaient des objets propres à l’amusement.

Vous avez aussi découvert que l’écriture était une activité libératrice, dans quel sens?

Par exemple, lorsque vous rencontrez une difficulté relationnelle avec quelqu’un, vous concevez une colère ou un sentiment violent de rejet de cette personne, et au lieu de vous fâcher avec elle bêtement, vous créez un personnage qui a le nom de cette personne (ndlr: il ne dira pas qui…) et vous le maltraitez littérairement autant que possible. C’est libérateur et amusant.

SAM, héros mutique, est inspiré par votre fils…

Oui, mon fils Clément, qui a 14 ans, est autiste. C’est d’ailleurs lui qui est en photo sur la couverture du livre. Le héros ne lui ressemble pas, mais je me suis inspiré de lui, et de tout ce que j’ai lu sur l’autisme. Mon fils est mutique, mais n’a pas le don du dessin photographique. J’ai doté mon personnage de cette capacité pour pouvoir parler de la création et de la communication. Par contre, mon enfant partage avec le héros cette capacité à attirer la sympathie. Partout où il passe, Clément a toujours été la mascotte, car il a beaucoup d’humour et il est bienveillant.

Vos rapports avec votre fils vous ont amené à vous interroger sur ceux avec votre père…

Oui. Un enfant comme Clément est un cadeau. J’ai toujours eu un rapport affectif avec lui, mais un empêchement à communiquer par le fait qu’il refuse mes sollicitations, sauf de temps en temps lorsqu’il sort une phrase française parfaite qui prouve qu’il est capable de le faire. Cela m’a fait réfléchir à ma communication avec mon père, empêchée pour d’autres raisons, enkystée dans un rapport de protestantisme culturel où les hommes ne s’embrassent pas, ne pleurent pas.

Le héros est considéré comme l’idiot du village, le lecteur comprend néanmoins rapidement qu’il est intelligent…

Cela aussi m’a été inspiré par mon fils. Je me suis rendu compte de l’immense effort que les enfants comme lui font pour communiquer. Pour s’exprimer, il doit repasser par tous les cheminements d’apprentissage pour trouver le bon mot. Cela prend beaucoup trop de temps, donc en général il préfère se taire. Je pense d’ailleurs que nous sommes tous autistes, mais dans des proportions supportables pour la majorité d’entre nous.

En quoi le livre s’inspire-t-il de l’histoire de votre famille?

Cette grande bourgeoisie paysanne qui a «bu» toutes ses terres, c’est tiré de ma légende familiale. Comme cet arrière-grand-oncle qui est allé vendre une vache à la foire et il a tellement bu qu’il en est revenu exproprié. Comme il s’est retrouvé sans rien, il a été engagé par son frère comme valet de ferme. De même, j’ai intégré l’histoire des deux tantes emprisonnées à vie dans leur chambre de la grande maison des Vullioud à Vufflens-la-Ville. Tout ce que l’on sait, c’est qu’elles ont eu un chagrin d’amour…

Le livre commence assez brutalement par SAM abusé par le fils du pasteur. Vous avez confié que ça vous était arrivé?

Oui, mais pas dans ces proportions. Un plus grand m’a attrapé et j’ai eu très peur, mais je n’ai pas le souvenir qu’il se soit passé autre chose. J’ai pu ressentir cette terreur lorsqu’on nous prive de notre libre arbitre, mais je n’ai aucune idée de ce qu’est un abus récurrent sur le long terme, et j’ai un respect infini pour les victimes.

Pourquoi avoir placé le livre au début duXXe siècle?

Je trouvais adéquat d’évoquer la fin d’une vie rurale plus calme, avec l’arrivée de la modernité et la violence sociale qui se met en place, notamment en raison de la guerre. Les périodes de transition me fascinent. Celle que nous vivons est passionnante. Pour le moment, je n’écris pas sur des choses contemporaines, mais il faudra que je le fasse un jour.