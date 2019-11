Don Winslow fait entendre l’autre voix de l’Amérique

À 65 ans, Don Winslow a consacré un tiers de sa vie à ce que l’Américain appelle «une randonnée littéraire»: plus de 2000 pages hantées par près de 800 flics, camés, trafiquants, etc. «Dans ce monde, résume-t-il, c’est comme dans Coucouville-les-Nuées, la ville utopique d’Aristophane.» Pas vraiment une promenade de santé. Pour tout dire, son contemporain James Ellroy, qui ne tient pas en haute estime la plupart de ses collègues, le considère comme «le maître des barons de la drogue littéraire». La comparaison s’arrête là, tant ce baroudeur taillade ses thrillers au plus vif de l’actualité. «La frontière» boucle une trilogie commencée avec «La griffe du chien», qui lançait un agent antidrogue américano-mexicain sur la piste d’Adán Barrera de 1975 à 2004. «Cartel» suivait, récit de la traque d’Art Keller, qui traquait au Guatemala le caïd échappé de prison. «La frontière» reprend l’enquête en 2012. Le corps du mafieux reste introuvable, ses héritiers s’activent à rétablir les filières, le «valeureux» héros est promu à la direction de la lutte antidrogue à Washington.

Si, dans la réalité, Art Keller n’est pas identifié, son ennemi se confond aisément avec El Chapo, ou Joaquín Guzmán, fameux chef du cartel de Sinaloa. Winslow, modeste, répète souvent ne pas vouloir se comparer aux reporters. «J’écris des best-sellers. Je ne me considère en aucune manière comme l’égal de ces journalistes mexicains qui perdent parfois leur vie pour couvrir ces événements», confiait-il à «Rolling Stone». Sa vista, néanmoins, porte, et spécialement dans l’Amérique bourgeoise qui, ces derniers temps, a pris les ravages de la drogue dans la figure de sa jeunesse privilégiée. Lui-même se déclare encore étonné d’avoir pressenti l’ampleur du phénomène migratoire, avouant ne pas avoir planifié une trilogie quand il s’attaqua à cette thématique au début du siècle.

Art Keller à la retraite? C’est une autre histoire, tant le job semble infini. Dès le titre, «La griffe du chien» en appelle à un psaume biblique, priant les instances divines de délivrer le monde de ses diableries. «La frontière» cite Ézéchiel: «Mon peuple construit un muret et, eux, ils le couvrent de plâtre. Annonce à ceux qui le couvrent de plâtre qu’il s’écroulera!» Au-delà de l’écho qui trompette avec force contre la politique du président Donald Trump, Don Winslow joue avec une permanence saisissante sur plusieurs tableaux. Alors que souvent, dans le répertoire mafieux, films et séries tendent à glorifier la lutte du bien et du mal dans une rédemption rassurante, le romancier bataille avec l’éthique douteuse, l’ambiguïté morale, les conflits d’intérêts constants qui tiraillent les individus.

Ses textes passent mal à l’écran. La brutalité viscérale des descriptions garantit l’authenticité rugueuse, pas le divertissement. Les pontes de la 20th Century Fox se demandent encore comment filmer un dealer jouant au foot avec un ballon de cuir sur lequel, par vengeance, a été littéralement cousue la tronche de son ennemi. Policiers infiltrés, fils de parrains tordus, émigrants désemparés… loin des codes d’honneur façon «Le parrain» de Puzo et Coppola, c’est une autre tragédie qui se joue, d’une modernité qui flirte, borderline à la manière de ces enfants soldats qui survivent en zombies. À la frontière du voyeurisme pornographique et de la violence graphique, Don Winslow interpelle. Dès 2016, malgré ses succès de librairie, dépité de ne pas être entendu dans les sphères du pouvoir, le citoyen achetait de pleines pages dans le «Washington Post» et le «New York Times». Maquetté comme un tweet, le message demandait des comptes. «Car le problème de la drogue, ces milliards de dollars en circulation, ces centaines de milliers de morts, se réglera aux États-Unis, pas avec un stupide mur à la frontière.»

«La Frontière», Don Winslow, Éd. Harper Collins Noir, 843 p.