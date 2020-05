«Écrire, c’est prendre un alphabet sous le bras et fuir par la fenêtre»

Incorrigible Dany Laferrière qui ne cesse de tirer des pieds-de-nez au protocole. L’excentrique avait comblé avec «Autoportrait de Paris avec chat». Récidive encore plus déjantée, «L’exil vaut le voyage» emballe. L’Académicien troque son habit et se déguise en prince sorti d’une toile de Basquiat, annotée par Alfred Jarry tendance Ubu. Dans cet album griffonné de dessins pop et textes hirsutes, l’écrivain glisse de la joie du gamin à la tristesse de l’âge mûr. Déraciné de Port-au-Prince à 23 ans, le lettré y célèbre la littérature haïtienne mais aussi William Faulkner ou Mme de Staël, les Rolling Stones et Nina Simone, Edward Hopper ou Kees Van Dongen, Jorge Luis Borges surtout. Tous les exilés trouvent refuge dans sa bibliothèque, solidifient sa coquille comme celle de l’escargot qui trace sa route.

Entre BD loufoque, guide du routard jazzy et encyclopédie érudite, ça vaut le voyage, même s’il faut accepter de se perdre avec ce bourlingueur des lettres et des êtres, toujours prêt à suivre une inspiration impromptue, à s’attarder jusqu’au bout de la nuit avec un inconnu. Quand le globe-trotter s’arrête, les pages s’amoncellent en joyeux fatras. Et l’instinct reprend le dessus, organise le généreux bric-à-brac.

«Ca fait 35 ans que je suis confiné», ironisez-vous.

J’aime les espaces clos, chambres d’hôtel etc. Mais je lis aussi. Même dans un lieu ouvert, le métro par exemple, je ne suis pas toujours dans le même siècle que les gens qui partagent le compartiment avec moi. Écrire c’est prendre l'alphabet sous le bras et fuir par la fenêtre.

Ça vous rappelle l’exil?

L’exil c’est le voyage, et non l’isolement. Le monde est clairement divisé, pas toujours en classes sociales, mais en nomades et sédentaires. Le voyage n’a de sens que quand le nomade raconte. Le neuf brille toujours au bout des doigts de l’écrivain. Tout est relié.

Vous avez le fauteuil d’Alexandre Dumas à l’Académie, de père haïtien. Pas de hasard?

L’idée de filiation va à l’encontre de la bibliothèque. Quand je cherche des liens entre les écrivains de mon univers, je ne vois que la condition humaine. Qu’y a-t-il entre Borges, Bukowski, Bash?, Baldwin et Boulgakov si ce n’est l’initiale B?

Entre candeur et savoir, ce carnet moque-t-il le conformisme?

Le problème, c’est qu’avant de créer, on a passé sa vie à lire, visiter les musées – une connaissance abstraite, qui donne un œil implacable. C’est à ce critique en moi, que je cherche à plaire, à l’adolescent qui détestait le convenu. Étrangement, c’est l’enfant qui m’a permis de ne pas me soucier du regard extérieur.

D’où ce déguisement de prince de conte de fée un peu punk?

Il y a certainement un hommage à Basquiat là-dedans (ndlr. 1960-1988, peintre underground ). Je l’ai découvert peu avant sa mort, par son père qui habitait New York. On se souvient que le petit prince de Saint-Exupéry apparaît subitement en plein désert. «Art happens», dit le peintre James Whistler. Je cherche ces liens entre les personnages réels et fictifs.

«Tout lecteur ne devient pas forcément écrivain» dites-vous. En avez-vous douté?

Tout n’est pas autobiographique dans ce que j’écris. C’est pourquoi j’ai pris la peine d’écrire le mot roman sur la couverture. Quand je parle d’écriture, le mot qui me vient à l’esprit c’est caractère. Pas naissance, et encore moins reconnaissance. C’est un acte relié à la solitude, à la concentration, et finalement à la fantaisie. Mais la première qualité d’un écrivain, c’est le courage. Le courage d’écrire, le courage de publier, le courage de se faire lapider.

Vous vous amusez d’une amie qui s’étonne de ne pas trouver de femmes dans votre bibliothèque. Mais chez elle, pas d’auteurs noirs.

Je ne vois aucune confusion à ne trouver que des auteurs exilés dans une bibliothèque. J’ai remarqué que les gens ont rarement deux combats. Quant à l’opinion de cette amie… elle cite toujours des femmes, jamais des Noirs. Le narrateur a des antennes, c’est ma forme d’ironie.

Vous signez parfois vos dédicaces Fellini - ces albums sont-ils votre «Livre des rêves» à vous?

Mon rêve c’est que les lecteurs comprennent mieux ce que j’écris que moi. Je ne suis pas conscient, je suis visité. De plus en plus, je m’enfonce sans un regard en arrière vers un monde enchanté. Je n’écris pas pour jeter des bases, je plonge dans ce fleuve d’encre en tentant de parvenir à l’autre rive.