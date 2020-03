Les fans de Dicker attendront, les librairies souffrent

Il faudra attendre au moins jusqu’à fin avril pour découvrir «L’Énigme de la chambre 622», du Genevois Joël Dicker. Les précommandes ne seront pas honorées. Les lecteurs assidus devront donc pendre leur mal en patience pour se plonger dans le nouveau roman de l’auteur de «La Disparition de Stephanie Mailer». Idem pour «La vie est un roman», de Guillaume Musso, ou «La Vallée», de Bernard Minier, et de nombreuses autres nouveautés. En effet, les Éditions de Fallois, qui publient le Genevois, ne sortiront rien à partir du 26 mars. Tout comme les autres grandes maisons qui rythmaient nos achats de best-sellers: Éditis, Hachette, Albin Michel, Gallimard… En France, à la suite de l’annonce du confinement imposé du président Emmanuel Macron, une large partie de la branche s’est réunie et a décidé de cesser tout nouveau lancement.

La Française Cécile Boyer-Runge, directrice des Éditions Robert Laffont, a confirmé cette position commune dans le magazine hebdomadaire d’actualités «L’Express». «Face au principe de réalité, la fermeture des librairies, nous avons prévu de surseoir aux sorties de nos livres, soit une trentaine de titres. Dans un premier temps, nous prévoyons une reprise en mai. Mais comme nous ne pouvons pas tout reporter en bloc, cela nous oblige à revoir toute notre programmation et à étaler les publications jusqu’à juin, voire à septembre. Évidemment, on pilote à vue; d’une journée à l’autre tout peut changer.»

Les nouvelles mesures liées à l’épidémie du coronavirus ont aussi réduit radicalement les ventes en ligne en France, selon le magazine «Livres Hebdo». Tout comme la Poste qui n’aura bientôt plus la possibilité de livrer normalement ses colis, avec des points de vente et de retraits qui devraient fermer de plus en plus. Pour les lecteurs du monde entier, la pilule sera difficile à avaler. Il faudra trouver d’autres histoires pour s’évader en cette période compliquée. En Suisse, les kiosques déjà approvisionnés ont dû rendre leurs stocks. Si le pays n’est pas encore confiné, la position de nos autorités sur l’évolution du commerce de livres en ligne reste peu claire à ce stade. Mais une chose est sûre: en plus des fermetures des points de vente, le gel des romans français à succès qui constituaient une grande partie du chiffre d’affaires en librairie n’améliorera pas les résultats.

Toute la chaîne devrait souffrir. À commencer par les principaux distributeurs qui, dépendants aussi des arrivées françaises, ont dû drastiquement réduire leur activité. «Même si après quelques jours il est difficile de se prononcer, nos chiffres seront certainement catastrophiques ces prochains mois, explique Jean-Baptiste Dufour, directeur de la diffusion à Servidis. On devra réduire le personnel, mais nous n’arrêterons pas notre activité pour autant, et continuerons à honorer nos commandes. Il faut vivre au jour le jour avec l’avancement flou des mesures politiques.»

Impact sur nos distributeurs et libraires

Du côté des libraires, une organisation est en marche, en tout cas pour poursuivre la livraison des ouvrages qui restent sur le marché. Du côté de Payot, le président et directeur général Pascal Vandenberghe reste encore discret sur les mesures qu’il prendra pendant cette période de crise. Un dispositif de pick-in est déjà mis en place à Pépinet Lausanne, en plus de la livraison. Comme les appels deviennent aussi de plus en plus nombreux, chaque magasin ne réceptionne que ceux de sa région. Les envois se font en quarante-huit heures si le livre est en stock. «Pour Dicker, nous avons été livrés, les livres sont chez nous, mais on attend, ajoute Pascal Vandenberghe. Les éditeurs francophones ont fait le choix de ne pas approvisionner Amazon, pour ne pas favoriser le géant de la vente en ligne. Si nos clients partaient sur Amazon, ils ne reviendraient plus.»

Au niveau des plus petits magasins, l’association LivreSuisse a recensé tous les lieux où il est encore possible de passer commande. Le canton de Vaud en comptabilise actuellement douze, dont trois à Lausanne. Chacun tente d’adopter une stratégie pour survivre au mieux. «Dans mon cas, la situation est encore plus critique, explique Marc Ukaj, directeur de la Librairie Univers, à Lausanne. Comme je ne couvre pas l’actualité mais plutôt les livres anciens, parfois même des éditions très chères, ma clientèle tient davantage à consulter sur place. C’est le lien social qui me fait vivre. Même si je détiens un catalogue en ligne, j’ai fait zéro franc de chiffre d’affaires depuis la fermeture des établissements.»