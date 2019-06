Frederik Peeters dessine le chaos en mode «marabout-bout de ficelle»

Allez savoir ce qui mijote dans la tête d’un auteur de bande dessinée… Quantité d’images, forcément, plus ou moins conscientes. Au fil des ans, Frederik Peeters a ainsi accumulé mentalement un potentiel de scènes qu’il n’exploitait pas. Avec «Saccage», son nouvel album paru tout récemment chez les Genevois d’Atrabile, le dessinateur des «Pilules bleues» a passé le cap. «Je me suis autorisé à sortir du carcan de la BD», explique l’intéressé à propos de ce beau livre au format «à l’italienne». Sans un mot, mais pas sans narration, ce «poème graphique» dépeint l’épopée d’un étrange individu jaune phosphorescent, traversant un monde en pleine déliquescence. À mi-chemin entre un promeneur romantique et un messie de l’apocalypse, ce héros mutique semble le témoin de la folie des hommes.

En 75 visions fantasmagoriques (on vous en présente une dans cet article), Peeters explore cet univers où se télescopent quantité d’éléments sans rapport les uns avec les autres. «Je me suis mis en mode «marabout-bout de ficelle», un morceau d’image faisant naître la suivante.» Au début, la possibilité d’un récit classique a été envisagée. «J’ai passé plusieurs mois à tâtonner, essayant notamment de dessiner un manga fun. Sans succès. J’ai essayé de mettre en place un monde postapocalyptique, mais je me rendais compte que je tournais en rond.» Inquiet pour la planète – «l’humanité est en train de perdre la boule. Je ne crois pas à la fin du monde mais à un cancer qui s’accélère» –, Peeters a lentement vu cette allégorie baroque se mettre en place.

S’adressant à ceux qui, comme lui, ont été sensibles au «Major Fatal» de Moebius dans les années 80, «Saccage» multiplie les références et les clins d’œil à de nombreux peintres, photographes, auteurs ou cinéastes. Déconcertant, mais brillant.

«Saccage», par Frederik Peeters. Éd. Atrabile, 96 p. (24 heures)