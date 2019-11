Une furieuse envie de rire

«Je me lève, je me fais un café.» Quand la lecture commence, dimanche au Théâtre Pitoëff, l’histoire n’a l’air de rien. Pour le moment. Fureur de lire entame le dernier jour de son marathon littéraire, le plus dense d'un programme pléthorique – une septantaine de rendez-vous à l’affiche de cette 16e édition.

On a fait son choix. On est allé écouter Thierry Romanens, en dialogue avec Elphie Pambu. Deux voix d’une chaleur inépuisable. Deux timbres aux grains aussi solides que goûtus. Tel ce café, donc. Qui n’a eu le temps de refroidir, que voilà la nuit, la danse, le pas de deux des possibles amoureux. Le texte est d’Ahmed Belbachir, homme de théâtre à la poésie bien tranchée. Cuisiné à la mode Romanens, cela donne une belle aubade un brin vacharde, et tendre aussi. Lui: «Nous nous reverrons?» Elle: «On verra.» Lui: «S’embrassent-ils? Non, ce n’est pas écrit…» Mais s’embraseront-ils? Oui, c’est dans le titre. «J’aimerais écrire la vie dans sa crudité, sa nudité», dit encore Belbachir par la bouche de Romanens. Et encore: «J’aime faire la vaisselle.» Ah! tiens... Elphe Pambu enchaîne et conclut: «La vie coule en moi.»

Le concile d’AJAR

L’ensemble a de l’allure, les deux comédiens encadrés par un duo guitare et batterie, respectivement Sacha Love et Patrick Dufresne. Le Pitoëff plutôt plein reste attentif. Le public se laisse bercer. On était à l’heure, en avance même, entre l’hommage à John Berger, juste à côté aux 4 Coins, anciennement La Taverne et son Bouffon. Juste avant le collectif AJAR au café Jules Verne de l’autre côté de la rue.

AJAR donc: Joanne Chassot, Nicolas Lambert, Julie Mayoraz, Matthieu Ruf et Aude Seigne réunis en concile, cinq à table, pour une conférence entre «docteur», «professeur» et autre «germaniste distingué» rivalisant d’érudition sur les livres les plus étranges, les plus étonnants que la littérature occidentale ait jamais pondu – les plus introuvables aussi. Où il est question de Gunthor Beckmann qui découvrit, dans les années 70, un pot de peinture phosphorescente abandonné dans le grenier de sa grand-mère. L’artiste l’utilisa comme encre, pour rédiger, reclus dans un abri en béton, son œuvre unique, en cinq exemplaires: «Bunker Bad Trip». Édifiant, comme l’histoire de Gérard D., qui agressa une vieille dame pour écoper de trois ans de prison, espérant de la sorte trouver le temps d’écrire.

Féminisme culinaire

Politique amère, ironie cinglante, combines oulipiennes et public hilare. Ainsi va AJAR ce dimanche, réveillant une furieuse envie de rire. Qu’on y quête le bien-être bêtifiant – «vingt-quatre heures de la vie d’un chat vues du chat, un chemin vers une manière d’être au monde». Ou qu’on y évoque les rapports de genres – «De la sauce dans le cake», recueil de recettes culinaires pour échapper au patriarcat rédigé par une «féministe misandre» du XVIIIe siècle. Tout est fait maison, tout est faux. C’était «Le culte des livres cultes», alias «Les cents livres que vous n’avez jamais lus». Le meilleur de la littérature.