Une haletante quête autour du globe

A l’heure où la plupart des avions se trouvent cloués au sol, «Ne pas laisser le temps à la nuit» invite à suivre une quête à l’échelle planétaire. Le roman, paru au début mars chez Zoé, est le premier de Sonia Molinari, enseignante de flamenco installée près de Neuchâtel.

Le récit démarre sur les chapeaux de roue à Hong Kong, où une mystérieuse jeune femme se procure stupéfiants et faux passeports avant de filer à l’aéroport, et de droguer une hôtesse de l’air pour prendre sa place sur un vol en direction de l’Afrique du sud.

Qui est cette énigmatique voyageuse, dont on apprend bientôt qu’elle s’est réveillée cinq ans plus tôt dans une clinique de Bruxelles, partiellement amnésique, et qu’elle est recherchée par la police de Hong Kong, où vivent sa mère et son frère?

Aller là où le soleil ne se couche pas

Construite avec des allers-retours temporels, l’intrigue démêle comme un écheveau la vie de Maiko, chaque nouvelle destination, identité ou amitié apportant une pièce du puzzle. Son passé, l’héroïne le fuit autant qu’elle en cherche les clés. Elle n’abandonnera pas avant d’avoir trouvé ce qui est arrivé à son père, un scientifique porté disparu. Aux trousses de la globe-trotteuse, des malfrats qui veulent mettre la main sur les travaux du chercheur.

Les failles de la frêle jeune femme à la détermination renforcée par les coups de la vie se dévoilent peu à peu, dont sa peur de la nuit. Comme pour la conjurer, elle filera finalement jusqu’à l’endroit où le soleil ne se couche presque jamais.

L’auteure, qui, entre autres métiers, a travaillé un temps comme hôtesse de l’air, avoue ne pas avoir été une grande lectrice dans sa jeunesse, mais être friande de cinéma. Cela se traduit par une écriture très vive et une transcription visuelle des émotions, telle cette Hong Kong que l’héroïne respire et recrache. Un roman qui se lit d’une traite, vraie bouffée d’air au temps du confinement.