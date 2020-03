Hirõ Onoda a attendu trente ans qu’on le relève

C’est une véritable histoire de fou, de fou furieux même, que l’on découvre à la lecture d’«Au nom du Japon». Car le récit autobiographique, enfin traduit en français, écrit par Hirõ Onoda en 1974, ne cache rien ou presque des actions ni des exactions commises au nom de sa mission par son auteur.

«Nous considérions le Japon comme l’invincible pays des dieux»

En décembre 1944, quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Onoda est un jeune officier de l’armée impériale japonaise, envoyé sur la petite île philippine de Lubang, 125 km2, avec pour mission secrète d’y mener une guerre de guérilla. Les troupes américaines s’apprêtent alors à reconquérir les Philippines, occupées depuis 1942 par l’Empire du Japon. Onoda est convaincu que la victoire finale reviendra au Japon. «Comme presque tous nos concitoyens, nous considérions le Japon comme l’invincible pays des dieux.»

Élevé dans le Japon militariste et impérialiste de la première moitié du XXe siècle, le jeune homme est persuadé que quoi qu’il arrive, même si l’ennemi envahit son pays, celui-ci ne se rendra jamais. «S’il le fallait, les femmes et les enfants se battraient avec des bâtons en bambou, tuant un maximum de soldats avant de mourir.» Onoda est prêt au sacrifice ultime. Son officier lui a fait jurer de ne jamais se suicider. Car en tant que soldat formé à la guerre secrète, se laisser faire prisonnier – ce qui aurait été infamant pour n’importe quel autre combattant – pouvait dans certaines situations s’avérer utile.

«Si un seul Japonais était en vie, le Japon ne pouvait s’être rendu»

Lorsque l’armée américaine bombarde Lupang, Onoda se retrouve isolé dans la jungle avec trois autres soldats. Ils se jurent mutuellement de poursuivre le combat, jusqu’à ce que l’officier qui les a envoyés sur l’île leur donne un ordre contraire. Il ne vient pas. Alors ils continuent. L’un d’eux déserte? Les autres tiennent bon. L’un des trois meurt? Qu’importe, la mission avant tout: préparer le retour des forces japonaises.

En 1972, Onoda perd son dernier compagnon lors d’un échange de coups de feu avec des policiers philippins. Ce qui ne change pas sa détermination. Malgré tous les appels à la reddition qui lui parviennent, y compris de sa famille – il croit à de la propagande – il n’accepte toujours pas la défaite. «Je croyais sincèrement que le Japon ne se rendrait jamais tant qu’un seul Japonais était en vie. Et réciproquement, si un seul Japonais était en vie, le Japon ne pouvait s’être rendu.»

«S’il n’y avait pas eu des gens autour de moi, je me serais frappé la tête par terre en hurlant»

Il faudra que son ancien officier traitant, le major Taniguchi, se rende en personne sur l’île le relever de tout devoir militaire, en mars 1974, pour qu’il accepte de se soumettre. Et qu’il comprenne que son pays a bel et bien rendu les armes, écrasé par les bombes américaines. «S’il n’y avait pas eu des gens autour de moi, je me serais frappé la tête par terre en hurlant», écrit-il à la fin d’«Au nom du Japon».

Un récit inouï, démonstration que l’esprit humain est capable de tout et n’importe quoi pour tenir une promesse – Onoda et ses compagnons auraient tué une trentaine d’habitants de l’île. L’extraordinaire histoire de survie d’un homme, sorti à la fois de la réalité et du temps.

Après sa reddition, Hirõ Onoda s’est installé au Brésil, où vivait son frère. Revenu dans son pays, il y a enseigné les techniques de survie. Il est mort à Tokyo en 2014, à l’âge de 91 ans.