Homère superstar antique

Tout juste adapté en bande dessinée avec un sens du raccourci supersonique, le superhéros de l’«Odyssée» d’Homère sirote des mojitos sur la plage avec Calypso, embarque sur une navette spatiale à travers l’espace déchaîné et affronte cyclope, sirènes et toute l’armada avant d’embrasser Pénélope. C’est le Bronx, quartier natal de Seymour Chwast, immense dessinateur à qui il sera beaucoup pardonné, tant l’iconoclaste allie humour et érudition. Homère superstar à tous les étages, le concept ravit. Se souvenir de l’écrivain voyageur Sylvain Tesson, échoué dans une île perdue des Cyclades l’été 2018, qui trouvait dans les aventures du Grec une subjugante modernité. «Et si aujourd'hui, le sultan Erdogan défiait la chancelière Merkel au catch?» écrivait-il à la lumière du générateur, pour illustrer le duel antique entre Pâris et Ménélas dans la solitude battue par les vents.

Homère est surtout à la fête dans une intégrale qui célèbre son génie sur 1300 pages. Après 8 ans de travail, Pierre Judet de La Combe est arrivé au bout des 16000 vers d’«Iliade» et de ses 50 jours de colère. Sa lecture inédite s’ajoute à la traduction de l’«Odyssée» par Victor Bérard (1924), inégalée à ce jour. L’ouvrage se complète surtout de fragments enfin restitués, d’un lexique des principaux personnages et de textes attribués à l’auteur, fable comme «La bataille de la belette et des souris», conte érotique comique comme le «Margiles», scolies et autres notes anonymes, commentaires philologiques, hymnes et vies homériques, etc. Treize auteurs se sont relayés pour établir cette somme de «morceaux cousus bout à bout par les meilleurs hellénistes», explique Hélène Monsacré qui a dirigé la titanesque entreprise.

Détail révélateur, le patronyme d’Homère possède plusieurs sens. Il signifie aveugle, otage, homme des grandes cérémonies, mais désigne aussi «celui qui met ensemble, écoute les termes qui composent». Au-delà des théories qui n’ont pas manqué sur l’identité toujours mystérieuse de l’auteur, les experts s’interrogent encore sur la formidable pérennité de ce corpus qui comme son protagoniste, survit à toutes les épreuves, traverse vents et marées historiques. Increvables héros… et pourtant, notent-ils, si le thème migratoire bat la caisse de résonance de l’actualité contemporaine la plus dramatique, Achille ou Ulysse, n’incarnant pas des modèles de vertu, ne plaident pas pour les plus hautes valeurs morales. La plus finaude ici, serait plutôt Pénélope tissant en réseau avec le Girl Power sur sa Toile. Une héroïne très tendance aussi, finalement.