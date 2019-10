«Je raconte Charlie Chaplin, pas Charlot»

Avec un humour très belge, le bédéaste Bernard Swysen pouffe à l’idée de voir Chaplin (1889-1997) ouvrir son bouquin. «Allez… je ne sais même pas si Chaplin lisait des BD.» Scénariste de l’album officiel présenté hier au Musée Chaplin, le Bruxellois se défend d’un travail de commande. «C’est moi qui ai soumis ce projet à la famille pour lancer la série «Les étoiles de l’histoire» chez Dupuis.» Un éditeur pour qui il dirige les collections «Les méchants de l’histoire» et «La véritable histoire vraie». Explications.

Chaplin avait viré son biographe Truman Capote. Vous aurait-il jeté?

Je pense qu’il aurait aimé l’album car tout en jouant le jeu de la validation par la famille, je suis resté au plus près de la réalité. Si j’anime ces collections de BD biographiques, c’est justement pour aller contre la méconnaissance répandue du passé, que je constate dans les débats télévisés, les réseaux sociaux. Si souvent, des faits historiques prétendus authentiques y sont dégainés pour accréditer des idées, sans avoir aucune contradiction.

Vos confrères Seksik et François publient «Chaplin en Amérique». Où situer votre version, «l’officielle»?

Dans mes collections, je travaille avec des dessinateurs dits populaires, comme ici Bazile, qui arrivent à contextualiser l’Histoire pour le grand public, les jeunes notamment. Mais à la base, je reste attaché viscéralement aux faits, à leur vérité. Je prépare ainsi un album sur Brigitte Bardot avec son étroite collaboration. Avoir l’accord des Chaplin me donnait le meilleur accès aux sources et archives.

Cet atout ne devient-il pas un boulet face à des faits moins glorieux?

Cela peut arriver, et je sais que sur «Le dictateur» Chaplin s’était, selon certains, révélé un tyran! Mais j’avais insisté en présentant mon projet que je n’irai pas vers une hagiographie, ni vers une opération publicitaire. D’autant que je raconte l’histoire de Chaplin, pas de Charlot.

Y a-t-il eu néanmoins des demandes de corrections à votre scénario?

La famille a demandé deux rectifications factuelles, donc, précieuses à mes yeux. Je m’étais trompé en montrant Charlie jouer au tennis avec son demi-frère Sydney à une époque où ce dernier vivait dans le sud de la France. L’autre erreur tenait à la localisation d’un plateau sur les «Temps modernes», un décor faux. Mais parfois, il n’y a aucun bouquin ou trace de ces événements.

D’où le défi de cette vie en BD?

C’est toujours là, oui, car ce travail de restitution implique beaucoup le visuel. Dans un livre, vous pouvez mentionner une rue, un studio, etc., sans vous y attarder au-delà de ce que vous avez pu vérifier. Mais si vous voulez le dessiner, l’affaire devient plus complexe. Prenez le costume de Charlot, que nous connaissons tous en noir et blanc. De quelle couleur était-il: bleu nuit, anthracite, ébène? Nous avons pu demander de faire photographier l’original, et il était marron foncé! La densité du récit vient aussi d’être inattaquable sur ces petits détails.

Vous avez bossé aux Studios Hergé, sur Tintin à vos débuts, à l’image si protégée par ses héritiers. Comment se comportent les Chaplin?

Je ne les ai pas contactés pour m’éviter un procès (ndlr: en 2013, Rachida Dati l’a attaqué en référé pour avoir adapté sa vie en BD). Je ne me suis pas non plus senti dans le rôle du biographe officiel. Plus simplement, je voulais l’accès aux documents de première main. Car l’autre embûche avec Chaplin, c’est que tant d’histoires circulent sur lui qu’il devient difficile de démêler la légende. Après… mon idée, au-delà d’être lu par tous, c’est de respecter l’homme et ses descendants. De là, autant mettre les garanties de mon côté.