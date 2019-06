L'anglais David Mitchell loue un château hanté

En 2012, quand les cinéastes Wachowski s’attaquèrent au chef-d’œuvre de David Mitchell, «Cartographie des nuages», même ces guerriers de la temporalité variable et des identités parallèles faillirent sombrer, engloutis. À l’écran, «Cloud Atlas» résiste à la logique tant bien que vaille. Dans le texte, une fluidité miraculeuse nimbe ses sauts générationnels intercontinentaux. À la cinquantaine, le romancier intrigue toujours. Déjà que le Britannique «blanc de peau et de classe moyenne» ne revendique qu’une seule singularité: «Enfant, je dessinais pendant des heures des cartes avec des archipels et continents imaginaires, mes «protoromans» j’imagine…»

Dans «Slade», dernière traduction d’un «work in process», l’excentrique s’amuse, tel un potache punk gothique qui défie la logique. Dans un manoir décrépit, Nora et Jonah Grayer invitent tous les neuf ans. Ces jumeaux malicieux donnent aussi de la voix, histoire d’effrayer les locataires. De subtiles rémanences s’entassent ainsi en strates au cours des ages. Le petit jeu des esprits farceurs pourrait durer des siècles, voire une éternité, s’il n’engendrait ces disparitions brutales que le commun des mortels tend à considérer comme crimes potentiels.

En cinq temps, la valse bat la cadence. «Comme il faut» en 1979, pose les règles, les hôtes de Slade House recevant une mélomane et son fils bourré de Valium. Neuf ans plus tard, «Chevalier servant» introduit un détective du Yard, le séduisant Gordon Edmonds, met la maîtresse des lieux dans son lit. La liaison sera fatale évidemment. En 1997, le bizarre «Gruik-Gruik» la joue série télé pour ados. Et ainsi de suite jusqu’en 2015, où «Astronautes» plante un épilogue qui ne demande qu’à se contredire par une suite.

Comme souvent avec David Mitchell, la plaisanterie doit être prise au sérieux. Déjà par les indices multipliés en mode facétieux. Ils se croisent comme dans toute enquête policière qui se respecte, mais renvoient parfois aux autres divagations de l’auteur. Les jumeaux de «Slade», ces dévoreurs de spiritualité qui survivent en vampires décervelant les humains, apparaissent déjà dans la S.F. de «L’Âme des horloges». Tout comme l’allusion à l’écrivain Crispin Hershey ou le suicide en Aston Martin dévalant une colline. La partition de «Zedellgem» composée par Vyvyan Ayrs vient en référence directe à «Cartographie des nuages», tout comme une veste griffée par le designer Zizzi Hikaru. Etc.

Nul besoin pourtant d’être un «freak» fondu de David Mitchell pour se perdre dans les couloirs de Slade House. Le style, ici, importe autant que les implications métaphysiques chères à Mitchell. Si des thèses universitaires entières sont consacrées à son art de «l’intertextualité», la science de ce docteur en lettres s’enrobe d’une grâce persuasive, ponctuée d’humour noir et d’exquise tendresse. La séduction de ce condensé de «melting pop culture» tient aussi aux clins d’œil d’époque, qu’il s’agisse des émois de «Quand Harry rencontre Sally» ou de la Peggy la cochonne du «Muppet Show». D’autant que l’auteur flashe toujours plus ludique, même si cette inattendue particularité zébrait déjà ses consistants romans-fleuves, quand il zigzaguait dans les disciplines les plus hybrides. Le surdoué a précisé que «Slade» pose en complément direct à «L’âme des horloges». L’idée, avoue-t-il, lui en est venue en écrivant des Tweets qui fusaient comme des popcorn dans la casserole de sa boîte crânienne. Pour l’anecdote, l’inclassable pose depuis 2014, en deuxième contributeur du Future Library Project. Après Margaret Atwood, le romancier a produit un manuscrit qui a été enterré dans une forêt de la région d’Oslo, à Nordmarka. Plus de mille arbres poussent sur sa prose, qui seront coupés en 2114, pour fournir le papier nécessaire à l’impression d’une centaine de bouquins. L’auteur n’a révélé que le titre de son offrande à la postérité: «From Me Flows What You Call Time».

