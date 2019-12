Une mélancolie préraphaélite d'une fulgurante modernité

Marc De Bernardis a vu le jour à Vevey en 1966. S’il travaille depuis plus de vingt ans dans son atelier d’Aigle, c’est la première fois qu’il réunit un ensemble de tableaux, fusains et croquis de voyage dans un livre. Ce graphiste de formation a, de son propre aveu, «toujours été habité par le dessin». La peinture est venue beaucoup plus tard, mais c’est pourtant elle qui se taille la part belle d’«Un monde louche».

L’artiste explore obstinément le genre du portrait, à la manière des grands maîtres de la Renaissance, auxquels il emprunte la lumière et les compositions. Aux oreilles des modèles, des perles rappellent Vermeer, et à leur cou, fraises et dentelles évoquent l’Espagne baroque de Vélasquez.

Attributs contemporains

Toutefois, le trait académique du peintre vaudois se joue des époques en convoquant des motifs d’aujourd’hui, avec un sens certain du décalage et de l’ironie. Sur des natures mortes qu’on croirait venues tout droit des Flandres du XVIIe figurent cendriers et cafetières moka et certains personnages, le regard empli d’une mélancolie toute préraphaélite, contemplent des ciels d’orage pendus à leur téléphone portable.

Parfois, Marc De Bernardis tente d’échapper à ces références qui manifestement le fascinent, en imposant un froissement cubiste ou des difformités à ses sujets. «J’ai commencé par des gouaches très jetées et plus j’avance, plus je m’oriente vers le classique, explique-t-il comme à regret. De temps en temps, j’ai envie de me libérer un peu. Mais j’en reviens toujours à mon petit pinceau.» Un parcours à rebours qui ne manque pas de charme.