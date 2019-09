Santiago Amigorena abat les murs d’un ghetto intime

«Il y a vingt-cinq ans, j’ai commencé à écrire un livre pour combattre le silence qui m’étouffe depuis que je suis né.» Ainsi commence «Le ghetto intérieur» de Santiago Amigorena, qui explore un drame de façon saisissante.

Ce n’est pourtant pas de cette claustration-là dont il est question dans le roman. Sa prison intime, l’écrivain franco-argentin l’a visitée dans toute son œuvre littéraire singulière depuis 1998, comme en attestent certains titres des neuf ouvrages qu'il a déjà publiés: «Une enfance laconique», «Une jeunesse aphone» ou encore «Une adolescence taciturne».

Non, cette geôle de douleur est celle de son grand-père, Vicente Rosenberg, un juif polonais qui émigra à Buenos Aires en 1928, alors que sa mère, son frère et sa sœur faisaient le choix de rester en Europe.

Vicente dissimule son tourment

On connaît l’histoire, on devine la suite. De Varsovie, Vicente reçoit quelques lettres. En 1940, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il les commente tous les vendredis, avant de rentrer auprès de son épouse, Rosita, et de leurs trois enfants, avec ses amis Ariel Edelsohn et Sammy Grunfeld au café Tortony. «Londres… Paris… Varsovie… On a quand même de la chance d’être ici, non?» dit Sammy. «Pour dissimuler son tourment, Vicente avait jeté un coup d’œil vers l’extérieur, faisant semblant de vérifier s’il pleuvait encore.»

Les nazis ont envahi la Pologne. Dans ses rares messages, qui mettent six mois à arriver, Gustawa tente de ne pas alarmer son fils, mais la pudeur de ses confidences est pire qu’un cri: «S’il te plaît, Wincenty, envoie-nous ce que tu peux. Je ne sais pas si ça arrivera jusqu’à nous, mais envoie-le-nous quand même. Savoir que tu nous as envoyé quelque chose sera presque aussi bon que de le recevoir.»

Cesser d'aimer, cesser de parler

Petit à petit, celui qui a sauvé sa peau cesse de lire les journaux, de voir ses amis. Il cesse de faire l’amour à sa femme, de rire avec ses enfants. Il cesse de parler: «[…] maintenant que je sais que jamais je ne sauverai personne, maintenant que tout me semble vide et inutile, maintenant qu’il n’y a rien d’autre qu’un vide immense qui s’étend devant moi, maintenant… est-ce que j’ai le droit de leur dire? Est-ce que j’ai le droit de leur demander de partager ma peine? Maintenant que je sais qu’il est mortel, est-ce que j’ai le droit de leur demander de boire une partie de ce venin qu’est ma douleur pour me soulager?»

Vicente avance à tâtons, de moins en moins vite, de moins en moins loin, dans l’obscurité de ce ghetto intérieur où il s’est emmuré vivant. Des interrogations terribles griffent le déni: suis-je juif? Polonais? Argentin? J’aurais pu les sauver, pourquoi ne l’ai-je pas fait? Des évidences s’imposent: «Nous, juifs, on perd toujours à cause des autres. C’est toujours la faute des autres […] pour nous prouver à nous-mêmes que nous sommes uniques. Que nous sommes bien les élus, puisque nous sommes les seuls à souffrir tellement.»

Une tragédie exemplaire

Santiago Amigorena fait de l’enfer de son aïeul une tragédie exemplaire. «Comme chaque homme, c’est-à-dire comme tous les hommes, de même qu’il se levait le matin parfois d’un bon pied et parfois d’un mauvais pied, Vicente marchait de pas variés selon les occasions: pas réfléchis, hésitants, furtifs, fugaces, pressés ou, comme ce jour-là, pas décidés.» Ce que Vicente a souffert, Santiago l’a enduré. En 1973, il fuit la dictature argentine avec ses parents et se réfugie en France.

Poignant, «Le ghetto intérieur» raconte ce que l’on sait déjà, mais avec tant d’humanité et d’intériorité qu’on en reste bouleversé. Se dégage du récit une force brute que le lecteur reçoit dans l’estomac. Pas étonnant que le roman aligne les nominations aux grands prix littéraires - Goncourt, Renaudot, Médicis notamment. Et si Santiago Amigorena devait être honoré cet automne, ce ne serait que justice.