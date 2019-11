Les sorcières mènent le monde à la baguette

Magie noire





Éternelle Morticia Addams



Créée en 1937 par Charles Addams qui dessinait sur une table de dissection, héroïne de série télé en 1964 dans la vague féministe, Morticia Addams ensorcelle le cinéma en 1991, alors que Madonna et autres stars du girl power déferlent. Succombant à une crise cardiaque, l’acteur Raúl Juliá, alors 54 ans, ne survivra pas à la suite, «Les valeurs de la famille Addams». Le dessin animé attendu le 4 décembre a enregistré des records de préventes inédits aux USA.UIP









Tendance «Witch, please»



Les éditeurs surfent sur des balais avec des romancières aux héroïnes magiciennes, Stéphanie Janicot chez Albin Michel, Isabelle Sorrente chez Lattès, ou Alyson Hagy chez Zulma. Grimoire pratique, «Witch, please» explore la sorcellerie au quotidien. Jack Parker, pseudo d’une moldu au bon sens déluré, enseigne à ne pas «craquer son slip» pour pratiquer: une casserole remplace le chaudron, une flûte le calice, un couteau de cuisine l’athamé. Hilarant mais documenté. (Éd. Pygmalion, 216 p.) credit









Les héritières de Lily Potter



Décuplée par Luna Lovegood en Fleur Delacour, enseignée par Minerva McGonagall ou Pomona Chourave, la magie Potter fonctionne depuis plus de 20 ans. Au palmarès des meilleures ventes de littérature jeunesse, la désormais milliardaire britannique classe 10 titres sur les 50 premiers. Harry Potter triomphe en tête et classe 8 épisodes en tout, «Les animaux fantastiques» et «Les contes de Beedle le Barde» suivent. De quoi justifier les constantes rééditions en divers formats, collectors, compilations, etc. (Éd. Gallimard). credit









Le Larousse des sorcières



Experte en spiritualité, journaliste au «Monde des religions», Aurélie Godefroy recense les philtres et rituels ancestraux aux usages infinis. Purifier la maison à la pleine lune, écarter les chefs toxiques avec un brouet à la sauge ou, plus classique, attirer l’amour: en théorie, il suffit d’avaler, fermer les yeux et respirer très fort. («Toutes des sorcières», Éd. Larousse, 208 p.) credit









Le chaudron livresque



Toni Morrison, «reine des miracles», Emily Dickinson, «Sa Majesté spectrale des mouches, de l’inattendu et de la botanique», Virginia Woolf, «sentinelle des eaux, des bibelots et de la grammaire», et autre Sylvia Plath, «furie de la maternité, du mariage et de la Lune», égrènent leurs talismans dans ce recueil irrésistible. Trente écrivaines y sont adoubées maîtresses en sorcellerie, introduites par des portraits signés Chloé Delaume avec une concision rigoureuse jusque dans les conseils de lecture. Les illustrations de Taisia Kitaiskaia parachèvent le tour. («Les sorcières de la littérature», Éd. Autrement, 128 p.)credit









Du grimoire aux réseaux



«Nous nous déclarons filles spirituelles des sorcières, libres et savantes. Nous nous déclarons sœurs de toutes celles qui, parce qu’elles sont femmes, risquent la violence et la mort, sorcières de tous les pays, disons notre solidarité.» Marlène Schiappa, Muriel Robin, Charlotte Gainsbourg et quelque 200 femmes ont signé cette pétition. Rien de neuf sous les chapeaux pointus, la sorcière a mué depuis le XIXe siècle et l’historien Jules Michelet, en figure romantique, émancipée et puissante.credit