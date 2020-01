«Je souhaite plonger les lecteurs dans un monde fascinant, pas faire un cours d’histoire»

Archéologues et autres antiquisants connaissent Matthieu Poux pour ses fouilles du sanctuaire gaulois de Corent, dans le Puy-de-Dôme. Troquant sa truelle de scientifique contre la plume du romancier, le chercheur franco-suisse publie «Gaule Orient Express», thriller captivant, habilement tressé autour de l’enquête menée à deux mille ans d’intervalle par l’édile d’une bourgade gauloise et par une archéologue française après la découverte d’un corps décapité. Le récit nous emmène de la Gaule lyonnaise à l’Orient, et les petites histoires du modeste vicus rencontrent la grande Histoire où se côtoient Octave, Antoine et Cléopâtre…

Né à Genève en 1970, auteur d’une thèse sur le vin dans l’Antiquité en 2000 à l’Université de Lausanne (UNIL), aujourd’hui professeur d’archéologie à l’Université de Lyon II, Matthieu Poux plonge avec délectation dans le monde littéraire. Interview.

Passer de l’archéologie à l’écriture d’un roman, un rêve de longue date?

Pas du tout. Au départ, «Gaule Orient Express» était un projet de film. Une de mes amies travaille dans le cinéma et m’a dit, un soir de fête: «Tu n’aimerais pas écrire un scénario de péplum?» car le genre revient au goût du jour. J’ai donc commencé à échafauder une histoire, puis je me suis rendu compte que la forme qui s’imposait était celle du roman. La publication de «Gaule Orient Express» nous permet d’appuyer notre démarche auprès des producteurs pour porter cette histoire à l’écran. Et c’est plutôt en bonne voie. Si cela se concrétise, cela prendra la forme d’une série de huit épisodes. Une sorte de «Rome» à la française!

Revenons au roman. Comment avez-vous composé ce thriller?

L’arrière-plan historique est véridique. L’histoire de Marc-Antoine et de son fils Antyllus est donnée par les sources. Les modes de vie sont également authentiques: j’ai pioché des éléments de décor dans les fouilles que j’ai menées. Par exemple, la découverte d’un squelette sans tête correspond à la réalité archéologique. Cela m’est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de découvrir des corps incomplets. Quant au grand dépôt qui apparaît dans le roman, il s’agit d’un site que j’ai fouillé près de Lyon.

Certains éléments sont tout de même fictionnels?

Oui, l’histoire des cavaliers gaulois (ndlr: retranchés dans une ancienne cité et qui surgissent vers la fin du roman) est bien évidemment fictive. Cela dit, ce monde bipolaire, composé en partie de Gaulois qui sont complètement intégrés et d’autres qui se terrent comme des Indiens dans leur réserve, c’est une vision qui m’habite depuis longtemps. Ce roman est la mise en écriture de visions que j’ai en permanence dans mon travail et que j’ai pu formuler plus clairement que si j’avais dû le faire dans un ouvrage scientifique.

Faut-il avoir des notions d’archéologie pour entrer dans le roman?

Non, je n’ai pas voulu faire un roman pédagogique ou un cours d’histoire. C’est vraiment un thriller, avec beaucoup de références au cinéma. Mon but est avant tout de divertir le lecteur et de lui faire découvrir un monde qu’il ne connaît pas ou peu. Non pas pour lui apprendre quelque chose de nouveau mais pour le plonger dans un univers qui pourrait le captiver.

Comment avez-vous construit les personnages de «Gaule Orient Express»?

Ils ont pris forme au fil de l’écriture. Ce sont des figures que l’on côtoie dans l’archéologie gallo-romaine, en fouillant les nécropoles par exemple, ou à travers l’épigraphie. L’idée était de redonner vie aux personnages que je rencontre dans le cadre de mon travail. En ce sens, même si le sous-titre du roman est «péplum spaghetti», il s’agit d’un antipéplum. J’ai volontairement laissé le personnage d’Auguste à l’arrière-plan – et on me l’a reproché. Mais on peut davantage se lâcher avec des figures secondaires!

Comment avez-vous abordé la pratique littéraire, vous qui êtes coutumier des écrits scientifiques?

La littérature scientifique est très rigoureuse, c’est beaucoup plus facile d’écrire un roman! Je me suis senti comme un moteur débridé, à qui l’on aurait dit: «Allez, vas-y!» L’écriture m’a pris comme une manie. J’ai rédigé ce roman en deux mois. Puis j’en ai écrit deux autres.

Dans la même veine?

Chacun a une structure différente. Le deuxième est une biographie romancée de Lucius Munatius Plancus, fondateur de la colonie d’Augusta Raurica (Augst) et de Lugdunum (Lyon). Ce personnage me colle à la peau, puisque j’ai fait une partie de mes études à Bâle et que j’enseigne à l’Université de Lyon. Le troisième roman se déroule dans le même bourg que «Gaule Orient Express», quarante ans plus tard. L’intrigue tourne autour d’un casque gaulois redécouvert en 1939. Les chapitres alternent entre l’Antiquité et le XXe siècle. Si la série télévisée se concrétise, ces deux ouvrages pourraient se déployer dans d’autres saisons.