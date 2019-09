Un «stylisticien extraordinaire» à redécouvrir

Jean-Michel Olivier

«Son nom est devenu tabou»

L’écrivain genevois, qui a reçu en 2010 le Prix Interallié pour «L’Amour nègre», consacre à Jacques Chessex un chapitre de son «Éloge des fantômes» tout juste paru à L’Âge d’Homme. On y lit l’admiration pour l’ami malgré les brouilles, et pour l’écrivain découvert avant l’homme et avant le Goncourt. Mais aussi ce tragique 9 octobre 2009 où Chessex s’écroule en public, en proie à un malaise cardiaque qui lui coûtera la vie. Avec ce mot qu’il a eu, en réponse à celui qui l’attaquait: «Ce généraliste… généralise.» En marge de son texte, Jean-Michel Olivier, qui est aussi président du jury du Prix Edouard-Rod fondé sous l’impulsion de Chessex, observe: «Il me semble que son nom est devenu tabou, autant parmi le grand public que dans le milieu littéraire romand. Pourtant, son œuvre n’est pas seulement scandaleuse.

Il y a les romans, si prisés en France, qui ont valu à Chessex une reconnaissance internationale, mais qui vieillissent moins bien que «Carabas» ou «Portrait des Vaudois». Mais il y a aussi sa poésie et ses chroniques — publiées surtout par Bernard Campiche — qui le placent au premier rang des écrivains contemporains. «Portrait d’une ombre», par exemple, le texte extraordinaire consacré à son père. Mais aussi «Dans la buée de ses yeux» et «L’Imparfait», où Chessex se révèle, par sa prose fluide et sensuelle, un maître de la langue française.» L’auteur relève cependant que, si certains des écrits de Chessex resteront dans les mémoires, «on redécouvre des écrivains qui ont pâti de son ombre comme Nicolas Bouvier, Alexandre Voisard, Yvette Z’Graggen et beaucoup d’autres. Ce n’est que justice.» Caroline Rieder

Pascale Kramer

«Un stylisticien extraordinaire»

Née à Lausanne, Pascale Kramer vit à Paris depuis 1987. Elle a reçu de nombreux prix littéraires, notamment pour «L’implacable brutalité du réveil» (2009). Depuis 1995, ses livres paraissent chez des éditeurs français. «Jacques Chessex a été important pour mes débuts en écriture car j’ai fait mon gymnase à la Cité. J’étais en scientifique, mon professeur Raymond Denat m’avait encouragé à participer à un concours d’été. Chessex était dans le jury et j’ai eu le premier prix. Quand j’ai écrit mon tout premier livre, il m’a présenté à Michel Moret, le patron des Éditions de l’Aire, qui l’a publié.

Quand j’ai soumis mes écrits aux éditeurs français, je sais que ça l’a agacé que je ne le consulte pas, mais il a continué à défendre mon travail. Du point de vue littéraire, c’est un stylisticien extraordinaire. Je me souviens de «Monsieur», que j’avais trouvé très fort. Par ailleurs, il a vraiment construit une œuvre mais, comme Houellebecq, son personnage cannibalise un peu ses écrits. Pour moi c’est un des très grands auteurs suisses, mais je rencontre peu de gens à Paris qui le connaissent. Je le signale toujours lorsque j’évoque des auteurs suisses contemporains marquants.» C.R.

Quentin Mouron

«Un auteur à relire sans préjugés»

Le trentenaire suisso-canadien, très remarqué dès 2011 avec «Au point d’effusion des égouts», qui a publié en début d’année «Vesoul, le 7 janvier 2015», explique avoir beaucoup lu et peu connu Jacques Chessex. Il estime d’ailleurs que c’est une force pour aborder ses écrits sans préjugés: «Je l’ai lu d’abord parce que j’ai étudié au Gymnase de la Cité. Chessex n’y enseignait plus depuis longtemps, mais les lieux étaient encore imprégnés de sa présence. Je l’ai grappillé, sans soucis de la chronologie. Ma première rencontre s’est faite assez classiquement avec «Le Vampire de Ropraz» et «L’Ogre», puis «Carabas», plus autobiographique, avec un souffle incroyable.

J’y ai découvert un Chessex moins concis, moins soucieux de faire bref et puissant, presque rabelaisien, et je me suis dit que c’était vraiment un écrivain de premier ordre. «Jonas» ou le passionnant «Le simple préserve l’énigme» m’ont touché aussi. Je ne sais pas si ça a apporté quelque chose pour mes textes directement car on a des univers très différents, mais il y a toujours eu cette présence forte de cette œuvre très vaste, protéiforme, qui me semble encore à redécouvrir, ce qui n’a peut-être pas été fait pour des questions liées à sa personne. Pour certains, c’est encore trop brûlant pour l’aborder sans préjugés. Chessex était excessif, comme l’est «Carabas» et cela tranche dans ces contrées, mais une grande œuvre doit à mon sens être nourrie de grands sentiments.» C.R.

Claire Genoux

«On entrait dans sa fabrique»

Auteure de poésies, de nouvelles et romancière à la frontière des genres, la Lausannoise Claire Genoux a reçu le Prix de poésie Ramuz en 1999 pour «Saisons du corps». En 2018, «Lynx» a été publié chez le prestigieux éditeur français José Corti. Elle a été l’élève de Chessex et raconte: «Il m’a encouragée à écrire, à cette période de forte exigence personnelle qu’est l’adolescence, où les doutes sont nombreux. Il nous lisait avec bienveillance à un âge où l’on pratique volontiers ce que Ponge appelait le «lyrisme superfétatoire».

Il écrivait aussi devant nous, ça a été très instructif de le voir au travail, on entrait dans sa fabrique. J’ai cependant vite senti qu’il fallait que je ne publie rien qui ne lui soit dû, car il pouvait être versatile. Ce qui m’a marqué chez lui en tant qu’écrivain, c’est sa liberté. Il n’a pas eu peur de déplaire. Le fait, aussi, qu’il a construit une œuvre aux formes variées, sur la durée. Un des meilleurs Chessex est pour moi le pamphlétaire. Parfois je relis juste pour le plaisir de la langue «Avez-vous déjà giflé un rat?» Au-delà de la polémique, c’est un essai brillant, court, ramassé. Dans ses premiers poèmes, il y a aussi une finesse qui a parfois été recouverte dans ses romans compliqués. Mais même là surgit tout à coup, hors récit, un moment poétique très lumineux.» C.R.

Amaury Nauroy

«Malgré son Goncourt, Jacques Chessex n’a pas marqué l’inconscient collectif des Français»

Le Français Amaury Nauroy connaît bien les lettres romandes, qu’il évoque dans son bel ouvrage «Rondes de nuit», tout juste ressorti en format de poche (Ed. Le Bruit du temps). Il y retrace l’aventure éditoriale marquante de H.-L. Mermod, le «Gaston Gallimard» Suisse, et relate ses rencontres avec Jacques Chessex: «Un personnage hors ligne» dont il souligne «les façons de tortue précautionneuse, la mémoire surexacte des livres et de la vie des lettres, et l’aplomb mégalomane.»

A notre demande, il évoque l’œuvre, qu’il relit presque toujours avec enchantement: «Je dis presque car mon enthousiasme flanche en rouvrant les romans qu’il a commis dans le sillage de son Goncourt – «L’Ogre» me barbe. Au regard des premiers beaux poèmes hantés par le suicide de son père, les récits qui leur répondent m’ont déçu: il y avait là matière à chef-d’œuvre. Ces réserves faites, je trouve extrêmement rafraîchissant tout ce qui prolonge, par touches, son «voyage au bout de l’autoportrait»: «Carabas», «Monsieur», «Les Têtes»…

Chessex possède presque en excès une qualité indispensable à tout vrai poète, le tempérament. Le sien, d’une violence et d’une sensualité rigoureuses, oscille entre le byzantinisme atrabilaire d’un Cingria et la pesée classique d’un Gide. C’est dans les petites proses, les chroniques, qu’il me paraît le meilleur. Par son sens aigu des raccourcis et sa liberté de ton. Par la nervosité de sa syntaxe. Ses livres ont-ils choqué? La Suisse, longtemps éclaireuse dans l’introspection, marchait peut-être avec un peu de retard dans certaines manières d’observer les vices, et c’est tant mieux que Chessex ait fait sauter, en pays protestant, le verrou de la pudeur.

Ses livres ont remué les Romands, mais n’ont pas porté la querelle dans un Paris bien plus divisé par Houellebecq, Ernaux ou Catherine Millet. Sa reconnaissance dans la capitale reste précaire. Même dans ses sommets, Chessex n’égale pas la grandeur de ses modèles, et ne peut prétendre au rayonnement croissant d’un Ramuz, d’un Giono ou d’un Bataille. Mais dix ans après sa mort, il reste très vivant pour moi et pour un petit nombre d’aficionados. Ce qui me fait parier sur la postérité d’une partie de son œuvre.» C. R.