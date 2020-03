Les vendeurs de best-sellers se prennent pour des écrivains

Le Genevois Joël Dicker publie en primeur suisse «L’énigme de la chambre 622» ce mardi. Ses aficionados s’enchanteront d’apprendre que le Genevois y mate la vie d’un jeune homme qui lui ressemble beaucoup, «L’écrivain». Le Français d’Antibes Guillaume Musso publie en poche «La vie secrète des écrivains», puis sur le même thème «La vie est un roman». Autre best-seller annoncé, «Au soleil redouté» expédie aux îles Marquises un écrivain avec six de ses fans. Pas d’extrapolation sommaire, sourit son auteur Michel Bussi.

Mais le politologue spécialisé en géographie démographique a sa théorie sur la recrudescence de ces héros écrivains. «Je vois deux cas de figure. Des romanciers jeunes comme Joël Dicker (ndlr: 34ans) ou Guillaume Musso (ndlr: 45ans) n’ont pas d’autres expériences fortes et jouent sur le fantasme du romancier dans une méta-analyse identificatrice.»

Proche de Franck Thilliez ou Marc Levy

À 54 ans dont trois décennies à enseigner au niveau universitaire, il se sent plus proche de Franck Thilliez ou Marc Levy, confrères qui, eux aussi, ont usé du plumitif comme héros de fiction. «Publiés sur le tard, ils prennent un pas de côté par rapport à leur existence en mettant un écrivain sur le devant de la scène. Chez moi, c’est même presque une arlésienne, tant mon personnage est un antihéros, très loin du maître kidnappé par une fan psychopathe chez Stephen King dans «Misery». Mon écrivain, au contraire, dédramatise le génie littéraire.»

L’essayiste Philippe Vilain ne cesse d’analyser les soubresauts de la littérature contemporaine. Dans son dernier ouvrage, «La passion d’Orphée» (Éd. Grasset), le professeur à la Sorbonne se passionne pour la question de la légitimité du statut d’une profession à laquelle, désormais, n’importe qui peut se targuer d’appartenir. «L’activité connaît un déclin de sa dimension vocationnelle», écrit-il, expliquant que pris dans un phénomène de «massification sociale, nivelé avec d’autres loisirs», l’acte d’écrire a perdu son caractère «radical, sacrificiel». Michel Bussi d’ailleurs, avec son bon sens de Normand, insiste sur la détermination qui chez lui, a inspiré l’irruption du folklore livresque. «Peut-être voulais-je désacraliser la littérature. Ou du moins, la considérer sous l’angle de ses lecteurs. Ainsi, tout ce qui concerne la sphère éditoriale sombre ici dans la farce et la caricature. Tandis que je dépeins ces lectrices piégées avec humanité.»

Gros vendeurs et parfaits inconnus

Lui qui jusqu’en 2016 dirigeait un département de recherche au CERN, ne croit pas que les médias aient modelé un paysage littéraire inédit, avec notamment le pivot d’«Apostrophes» (1975-1990). «L’écrivain s’exprime par définition mieux à l’écrit qu’à l’oral, et se met mal en scène. Moi par exemple, je me trouve d’une affreuse banalité en radio ou télé. Et puis… même les gros vendeurs aujourd’hui restent de parfaits inconnus. Voyez Musso qui se la joue à la Jean-Jacques Goldman. Et ces romancières dans la veine feel good, les Valérie Perrin («Changer l’eau des fleurs») et autre Aurélie Valognes («Mémé dans les orties»): on ne sait quasi rien d’elles… Même un Joël Dicker finalement: on le voit mal une perruque sur la tête se prêter au jeu de shows télévisés qui ne seraient pas littéraires. Les gens se font leur opinion via les réseaux sociaux. Les critiques traditionnels ne sont plus aussi prescripteurs.»

Dans le même ordre idée, Michel Bussi remarque combien les frontières littéraires se sont floutées. Hier Barbara Cartland campait en reine des «Harlequinades», désormais, les statuts de respectabilité sont moins lisibles. «La culture pop me semble toujours plus difficile à appréhender au vu de la fragmentation du monde. La segmentation des goûts par génération, situation économique, etc. provoque un autre éclatement des recoupements. Ainsi, les parents ignorent ce que lisent, écoutent, leurs enfants. Il devient toujours plus difficile de trouver l’artiste universel qui rassemble.» Selon lui, le puzzle se complique encore par l’abondance des sources. «La recherche d’une transversalité, ce rêve d’un socle universel, est contrariée par la variété des distributeurs culturels, des zones d’activité sur la Toile. Or, par essence, la culture pop doit dépasser le cadre de la niche.»

