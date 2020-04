Locarno n'aura pas lieu

Pas de Piazza Grande pour nous enchanter cet été, pas de débats houleux au cœur de la nuit entre le FEVI et le Palazzo del cinema, pas d’interviews au Belvédère, pas de séances bondées à la rétrospective dès 9 heures du matin. Locarno devait avoir lieu du 5 au 15 août. Mais force est de constater qu’on sentait venir la mauvaise nouvelle. «À son grand regret, le Conseil de direction du Locarno Film Festival annonce l’annulation de Locarno73», a-t-il communiqué hier suite aux directives du Conseil fédéral interdisant les manifestations de plus de 1000 personnes jusqu’à fin août. Il y a pourtant un mais dans cette affaire. Car, nous apprend le même communiqué, «puisqu’une édition centrée sur la rencontre et le partage des espaces physiques n’est pas possible, le Festival change de forme et rebondit avec «Locarno2020 – For the Future of Films», initiative vouée à soutenir le cinéma indépendant».

«La décision prise par le Conseil fédéral ne nous prend pas au dépourvu, déclarait hier Marco Solari, président du festival. Lors de sa dernière séance, le conseil d’administration, tenant compte des risques sanitaires que présentent même les réunions de moins de mille personnes, a décidé à l’unanimité de renoncer, en principe, à toute forme de manifestation physique.» Lili Hinstin, la si enthousiaste directrice artistique du festival, affirme de son côté que celui-ci «doit avant tout servir les films. Organiser des premières en ligne au mois d’août ne nous semble pas être la meilleure manière de le faire. Notre rôle est de servir de trait d’union entre les films, l’industrie et le public, et nous avons réfléchi à des propositions alternatives. Nous sommes en train de travailler à la conception d’un projet cohérent, en accord avec l’histoire du festival, qui puisse bénéficier à notre public et aux réalisateurs en difficulté.» Quand ce projet sera-t-il dévoilé ? Mystère pour le moment.