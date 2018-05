5 retraites à tester cet été

POUR LES ÉCOLOS: une semaine de vie sauvage dans la forêt en Suisse

Lors de cette immersion de 6 jours, on s’exerce à (sur)vivre dans la nature. Avec notre barda sur le dos, l’objectif est d’apprendre à construire un abri, se nourrir des ressources de la forêt, faire du feu, appliquer des techniques d’orientation, etc. Besoin de faire une pause avec la civilisation? Ce Koh-Lanta en terre vaudoise est fait pour nous.



Mont-Pèlerin, Chardonne (VD). Du 19 au 24 août. 450 fr. pour le stage de 6 jours. polesud.ch

POUR LES SPORTIFS: un bootcamp en bord de mer en France

Pour renforcer notre endurance ou perdre nos kilos en trop, on se rend à un stage de sport à Antibes où Boot Camp France propose une semaine de relaxation, de randonnées en forêt, de défis ludiques qui repoussent nos limites, et cela quel que soit notre niveau. L’organisation accueille aussi des séminaires d’entreprise, des anniversaires et des groupes d’enterrement de vie de jeune fille/garçon.



Antibes, du 29 juillet au 4 août. Pension complète dans un gîte pour 6 nuits, env. 1050 fr. par personne. En TGV depuis Genève jusqu’à Antibes (changement à Aix-en-Provence). boot-camp-france.com

POUR LES AVENTURIERS: un trek sur les traces des Berbères au Maroc

Ce circuit de randonnée à travers le rocailleux Parc national du Toubkal, hors des sentiers touristiques, est tout à fait dépaysant. Un guide nous présente les traditions berbères: agriculture, architecture, vie quotidienne et contraste avec la modernité.



Au départ de Marrakech, 990 fr. par personne pour un circuit privatif dès deux participants, pension complète et 6 nuits (vols non inclus). destinations-maroc.ch

POUR LES STRESSÉS: un séjour ayurvéda dans les montagnes en Suisse

Le centre Interlude Bien-Être, à Val d’Illiez (VS) propose diverses vacances thérapeutiques centrées sur le jeûne. On choisit le séjour à thème ayurvéda pour une relaxation totale. Mono diète végétale disponible sur demande.



Chalet Le Petit-Moniak, Val-d’Illiez (VS). Du 21 au 27 juillet 2018. Dès 900 fr. par personne pour 6 nuits. interludebienetre.ch

POUR LES CURIEUX: le Festival de la créativité en République tchèque

Organisé par Road Junky, c’est 10 jours de workshops, de musique et d’ateliers créatifs (sculpture, écriture, illustration, danse, yoga, etc.) pour apprendre et libérer son esprit dans une ambiance conviviale. Possibilité d’animer un atelier.



Malonty, (plus d’infos après inscription). Du 22 juin au 2 juillet. Env. 270 fr. le billet pour 10 jours. En avion jusqu’à Prague ou Vienne, puis en train. roadjunkyfestival.com

