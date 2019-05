Malik Bentalha, le prince du «stand-up» sauvé par Luc Besson et le grand écran

«Normalement, pendant le ramadan je ne prévois pas trop de spectacles. Mais celui-là, j’avais envie de le faire.» Vendredi, Malik Bentalha jouait «Encore», son deuxième seul en scène, au Maxi-Rires de Champéry qui se termine ce samedi soir. Avant son passage à Morges le 22 juin et à l’Arena de Genève en 2020.

La nouvelle star du «stand-up» français, de parents marocains et algériens, a connu un premier succès sur les planches en 2014 avant un passage à vide. Ses premiers rôles au cinéma dans les cartons «Pattaya» et «Taxi 5» ont relancé la carrière du tout juste trentenaire, promis dans un premier temps à la gloire par un producteur véreux. Récemment accusé de plagiat au même titre que d’autres humoristes, Malik Bentalha botte en touche. Mais, au bout du fil depuis les rues parisiennes, il se livre à cœur ouvert – et avec sympathie – sur son parcours.

Dans «Encore», vous parlez de votre notoriété récente. Comment gère-t-on le succès lorsque, comme vous, on a enchaîné les galères?

C’est quelque chose qui s’est construit avec le temps (ndlr: un fan l’interrompt pour lui demander une photo). Je ne pourrai jamais me plaindre de cette notoriété. J’ai débuté en 2008, écumé les salles parisiennes en me formant au Cours Florent, enchaîné les petits boulots, jusqu’aux premières parties de Jamel et Gad Elmaleh. Ça a permis que les choses se fassent naturellement et progressivement. Aujourd’hui, il y a des carrières qui vont beaucoup plus vite avec les réseaux sociaux et internet. Moi j’ai été préparé à tout ça.

À la chute aussi? En 2015, votre carrière s’arrête brutalement. Que s’est-il passé?

J’ai vécu l’enfer. J’ai fait confiance à un producteur et un beau matin j’étais en interdit bancaire, je devais plus de 500'000 euros au fisc, je n’avais plus rien. Et lui avait disparu. Je me suis fait rouler. Ça m’a coupé les ailes, ma carrière était sur le point de décoller avec mon premier spectacle. Heureusement, mes parents étaient là et m’ont permis de m’en sortir.

Et le cinéma vous a sauvé…

C’est Franck Gastambide qui m’a tendu la main en m’offrant le premier rôle de son film «Pattaya». Coup de chance, le film a fait un carton (ndlr: 2 millions d’entrées en France). Ça m’a remis sur les rails. Et puis un jour, je retombe sur le film «Taxi» à la télé. Et je me dis: «Allons-y au culot.» Je contacte Luc Besson sur Instagram et lui propose d’écrire «Taxi 5» avec Franck Gastambide. Il me répond: «Passez me voir sur le tournage de «Valérian» demain.» J’ai d’abord cru à un bug. Et en fait on l’a rencontré, et il nous a donné le feu vert.

Le cinéma, plus facile que la scène?

Le cinéma, c’est une histoire de timing. On t’envoie un scénario, tu le lis, tu bosses ton personnage et tu donnes le meilleur de toi-même lorsqu’on te dit «action». La scène, c’est un travail tellement plus difficile. C’est à toi de retourner le scénario dans tous les sens avec tes auteurs, de bosser la mise en scène, de te souvenir du texte d’un spectacle entier, de partir sur la route à la rencontre des gens, de te manger des bides, de corriger ton texte… Et tout ça sur 2 ou 3 ans. Ce qui te fait risquer qu’un sketch devienne ringard. Le film, dès que tu as fini le tournage, c’est derrière toi.

Sur internet, tout le monde s’improvise humoriste aujourd’hui. Votre métier est-il menacé?

Il y a de la place pour tout le monde. On vit à une époque où chacun essaie de s’en sortir, de faire ce qu’il aime. C’est tout à fait respectable. Il y a quelques années, je pensais qu’il ne fallait pas mélanger les amuseurs d’internet et les humoristes de métier. C’est parce que je n’avais pas confiance en moi, j’avais peur de ne pas percer, peur que l’on me fasse de l’ombre alors que je me défonçais sur les planches.

Vous ne parlez que très rarement de sujets d’actualité, de société ou de politique.

J’aurais tellement de choses à dire… Mais je pense que c’est culturel. Dans mon enfance, on ne parlait jamais de sujets sensibles à la maison. J’ai grandi en regardant Éric et Ramzy ou Jamel Debbouze. C’est naturellement vers ce type d’humour que je suis allé. Peut-être qu’avec le temps et la maturité je me sentirai plus apte à parler de sujets engagés, qui sait? Dans «Encore», je parle notamment des attentats, chose que je n’aurais jamais pensé faire… (24 Heures)