Marco Solari, sauvé du virus, joue «la petite prolongation»

La voix revient de très loin, des confins mortels du coronavirus. Testé positif le 12 mars, Marco Solari, président du Festival de Locarno, 75 ans, se relève en ses terres du Tessin. «Dans mon jardin de privilégié, je lis Dante, Montaigne, je découvre le classique d’Alessandro Manzoni «I promessi sposi» («Les fiancés»). J’ai eu la chance de ne pas le lire à l’école, qui vous le fait haïr d’habitude!» Un chapitre y traite de la peste de 1626, note-t-il, en «homme de mots, plus que d’images».

Le fait d’avoir survécu au coronavirus vous a-t-il changé?

L’homme que l’ambulance emporte avait en tête des idées bousculées. Oh, ma femme, les enfants! Et le désordre dans mon bureau, et que dire pour le Festival de Locarno? Je dois donner des ordres. Aux soins intensifs commence un autre monde. Pris en charge, je vois les autres lits occupés, des malades intubés, qui vont mourir à côté de moi. Le retour en chambre tient du paradis: j’ai survécu. Et tout à coup, face à vous-même, les sentiments, l’amour, la haine, tout est dépassé. Un grand calme m’envahit, dans ma conviction ancienne d’un cercle qui va se refermer. Je m’étonne encore de n’avoir ni peur ni regret.

Que tirer de l’expérience?

Je me dis que j’ai reçu une prolongation. Me vient ce souvenir d’enfance à Berne. Ma mère n’avait pas de Ritaline et, pour me calmer, elle me disait: «Marco, va au musée!» J’adorais celui d’art et d’histoire, avec les 24 petites toiles de «La danse macabre» tirées par Albrecht Kauw de l’original du Bernois Niklaus Manuel. La mort danse autour de tous, pape, soldat, paysan, marchand, cardinal, prostituée, mère, le peintre lui-même. Chacun supplie mais c’est inexorable, il n’y aura pas de petite prolongation. Le coronavirus donne par contre cette possibilité. Pourquoi moi? J’entends encore le bruit de la faux.

Que faire alors de cette «petite prolongation»?

Déjà, en signifiant la conscience de sa fin, l’existence prend tout à coup une autre valeur et se densifie. Bien sûr, la vie reprend ses droits, dans la lutte, le travail, la création… Tellement à faire et si peu de temps. La nuit, je ne vois plus les étoiles de la même manière. Avec une ombre aussi à cette joie: ces morts, aïeul, père, frère, qui n’ont pas eu le secours de leurs proches, toute cette souffrance, et mes concitoyens, que pensent-ils de moi qui survis? J’en éprouve presque de la culpabilité.

Comment, de là, avancer?

J’en reviens à la vieille question depuis qu’il y a monde. Pourquoi naissons-nous, qu’est-ce que cet amour fondateur? Alors, ne plus se disperser et qu’est-ce qui m’importe? La famille, mon socle depuis toujours. Et ma mission, le Festival de Locarno, ma vie depuis vingt ans. Je veux me concentrer encore plus sur l’utile aux autres.

Voyez-vous un autre bénéfice à cette crise?

Nous nous sommes habitués à prendre l’art comme un dû. Le vivre comme une consolation en ces temps douloureux peut restaurer la reconnaissance envers les artistes. Reste que vivre le cinéma sur internet, c’est boire du cidre à la place du Dom Pérignon, pauvre métaphore! Mais je garde espoir dans le génie humain. Voyez-le à l’œuvre contre le virus.

Une même lutte, c’est inédit sur cette planète!

Deux mots grecs me viennent instantanément à l’esprit. L’hybris, cet orgueil à croire que rien ne pouvait nous arriver même sur une planète malade, que nous dominions le présent, nous pauvres allumettes dans le vent de l’éternité. Et la Némésis, cette déesse de la vengeance. Désigner la nature comme responsable, ou un Dieu qui punirait ou mettrait à l’épreuve, non! J’accepte avec respect que les religieux y trouvent du sens, comme les philosophes et les poètes. La science, sévère et rigoureuse, aura encore d’autres mots. La vérité unique n’existe pas. J’aime la formule de Madame de Staël qui voulait faire taire des érudits dans son salon: «Tout savoir, c’est tout pardonner.»

Toujours cette quête de cohésion qui vous anime?

J’ai grandi à Berne, de mère protestante. De ce protestantisme mystique de l’Emmental. Mon père, c’était le Tessin, les vacances, l’insouciance et tous ces clichés d’allégresse méridionale. Mais il faut aller au-delà du folklore des mandolines, savoir la douleur de l’immigration, la résilience d’un peuple. Très tôt, j’ai vécu cette ambivalence entre le Nord et le Sud. Chaque monde entretient son sentiment de supériorité, son complexe d’infériorité aussi. Il faut les faire se bonifier. Trois ans passés à Genève ont renforcé cette quête de cohésion, comme au temps si intense du 700e de la Confédération en Suisse romande. Je la porte bien sûr dans ce festival. Je veux y voir se perpétuer les idéaux du Siècle des Lumières. Je ne crois pas être pathétique en les défendant, comme les utopies à la française énoncées par Romain Rolland. La vérité est là dans les cris de douleur ou de joie.

Comment le vivez-vous au quotidien?

Cessons d’être indifférents à la Lombardie, au Piémont, à la Vénétie, qui vont se heurter à une crise inimaginable. Nous avons tendu la main à la France, renforçons ce geste envers l’Italie, qui en aura tant besoin.

La crise incitera-t-elle aux bonnes résolutions?

Quelles résolutions? Les forts le seront davantage, les pauvres aussi. Je rêve de solidarité mais tout laisse croire que le pessimisme de la raison prendra le dessus. Les changements bénéfiques, s’ils adviennent, prenons-les comme de petites victoires. Voyez ces leaders nés de la crise, comme Daniel Koch, magistral haut fonctionnaire. Les Suisses coupent la tête de leurs monarques sans arrière-pensée mais savent reconnaître les hommes de la trempe du général Guisan, du «servir et disparaître».