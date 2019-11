Mario Ramsamy nous entraîne toujours au bout de la nuit

À son arrivée au bar de l’hôtel MadHouse, à Lausanne, Mario Ramsamy nous lance un regard complice. Sourire malicieux, l’homme trépigne. Il nous tend un casque audio: «c’est tout chaud, ça vient de sortir de mon studio à Toulouse. T’es le premier au monde à entendre ça.» Les yeux braqués sur notre visage, le chanteur du groupe Images appréhende notre réaction. Sa sympathie nous retient de le froisser.

Il faut dire que cela fait 25 ans qu’il n’a plus composé de mélodie, depuis qu’il a fait danser les années 80 avec le tube intemporel «Les Démons de Minuit». Grâce à la tournée «Stars 80», qui passe par l’Arena de Genève jeudi 7 novembre, il continue à chanter ses anciennes gloires dans les zéniths. Mais à 63 ans, Mario Ramsamy se met à nu dans un premier album solo. Sans Émile, et sans Images.

Depuis vingt ans, vous continuez de jouer ces tubes en concert avec Émile et Images. En capitalisant sur vos anciennes gloires, n’avez-vous pas peur d’être vus comme un ringard?

Mais je suis ringard! (ndlr: une fan accoudée au bar l’interrompt pour lui donner tort) Il est vrai qu’on est surtout ringard aux yeux des médias et de l’industrie musicale, pas pour le public. Mais je l’assume volontiers. Je ne peux pas dénigrer ce que j’ai été. C’est grâce à ces tubes que je suis là.

Un tube, ça arrive vraiment par magie?

Ça nous tombe dessus. Il faut de la spontanéité et de la simplicité. «Le cœur en exil», je l’ai composée en attendant un rendez-vous dans un magasin de musique. Je m’embêtais, j’ai pianoté quelques accords. Richard Seff, notre auteur, a écrit le texte en cinq minutes. On ne cherchait pas à faire un tube. On était jeune, frais, innocents et insolents. On avait une cause à défendre, celle de la «dance» française qui n’existait pas.

Il y a tout de même une différence entre un simple tube et une chanson mythique qui marque plusieurs générations…

Je m’en rends compte quand je vois les enfants d’aujourd’hui chanter «Les démons de minuit». Je ne sais toujours pas comment on est arrivé à faire ça, c’est bizarre. Et ça me dépasse. Dernièrement, j’ai entendu le chanteur Slimane la reprendre, j’ai été très ému. J’ai pris conscience de la trace qu’on a laissé. De l’amour qu’on a donné au public. Les parents ont donné ce tube à leurs enfants qui l’ont eux-mêmes donné à leurs enfants.

Savez-vous combien de fois vous l’avez jouée?

Je pense que ça doit se chiffrer en million (rires).

Il y a bien un moment où l’on sature

Jamais. J’aime ce que j’ai fait et j’en suis fier. En plus, cette chanson est à chaque fois un challenge à chanter. C’est très dur, la voix est très haut perchée. Je pense que je la chante mieux aujourd’hui qu’il y a trente ans.

D’ailleurs, elle a failli ne jamais voir le jour.

Jean-Louis (nldr: Pugade, batteur d’Images) a fait le tour des maisons de disques de Paris. Personne n’en voulait! Sauf Alain Puglia, directeur du label indépendant Flarenasch, qui nous a finalement rappelés le lendemain. Ça tient du miracle.

Après le carton que l’on connaît, vous vivez un long passage à vide dans les années 90. Comment avez-vous vécu cette chute?

Originaire d’un petit village de l’île Maurice, je ne m’étais jamais préparé au succès. J’ai pris la grosse tête, je me suis payé le luxe. Et quand tout s’est dégonflé, je suis tombé à terre. Les médias nous boudaient, on était devenu les ringards des années 80, les bons à jeter. On a été remplacé par Céline Dion, Pascal Obispo, Jean-Jacques Goldman… J’étais malade, mal dans ma peau, j’ai fait beaucoup de conneries. Je me suis fait escroquer, taxer par les impôts. Je ne savais pas comment gérer tous mes soucis, je n’avais pas d’avocat, pas de banquier. Ça a été très dur. Et là, la créativité s’est bloquée.

Vingt-cinq ans après, vous revenez avec de nouveaux morceaux, mais en solo. Pourquoi se jeter à l’eau aujourd’hui?

Je n’en pouvais plus d’attendre. Jean-Louis et Émile ne voulaient pas s’y remettre. Je peux les comprendre. Depuis vingt ans, Émile et Images représente minimum 70 concerts par an. On ne peut pas être au four et au moulin! Mais moi j’ai besoin de créer, de donner de l’amour, de me réinventer. Si je ne fais pas ça, je meurs! Ma compagne a 29 ans, elle ne veut pas d’un artiste vieillissant assis sur sa carrière.

Pas trop le trac?

Je suis excité comme une puce. Revenir sur le marché après 25 ans sans nouveaux morceaux, forcément ça met une pression. Mais j’y crois. Quand j’écoute la variété française d’aujourd’hui, il n’y a rien. Rien du tout. Rien qui va dans le sens de l’humain et qui a quelque chose à dire à l’autre. Tout est narcissique.

Est-ce qu’un mythe comme «Les démons de minuit» pourrait naître aujourd’hui?

L’industrie musicale a changé, la musique n’a plus la même valeur. Elle ne s’achète plus. Les tubes sont comme des mouchoirs, on les jette le lendemain. Mais la roue tourne. Il suffit que les jeunes soient spontanés et arrêtent de calculer leur nombre de millions de vues sur Youtube. Il faut donner ses trips, sans réfléchir. Aujourd’hui, la jeunesse veut qu’on lui parle, qu’on lui tende la main et qu’on lui donne de l’espoir.

Est-on légitime de le faire lorsqu’on a 63 ans?

Mes fils ont 21 et 23 ans. Si j’arrive à leur parler, j’arriverai à parler aux autres. La communication entre les vieux et les jeunes est absente aujourd’hui. On l’a trop laissé filer. Je veux montrer qu’un vieux peut aussi leur apprendre des choses, mais sans donner des leçons, sans tomber dans le «c’était mieux avant».