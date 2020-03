Autour du MCBA, le marché de l’art est à la peine

En 2010, l’annonce du futur rassemblement des institutions muséales à Plateforme10 avait fait naître l’espoir que ce pôle créerait autour de lui une émulation propice aux bonnes affaires des galeries d’art lausannoises. Le Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) allait attirer en nombre des amateurs susceptibles d’acheter les œuvres mises en vente dans les commerces spécialisés. Fabien Ruf, alors responsable des Affaires culturelles de la Ville, avait même émis l’idée de développer un quartier dédié aux arts plastiques autour de la gare, sur un modèle semblable à celui, genevois, du quartier des Bains autour du Mamco.

Lire l'édito: Créer, montrer mais aussi vendre l’art

Dix ans plus tard, les données du Registre du commerce montrent qu’il n’y a pas eu de déplacement des galeries d’art en direction de la gare et que certaines adresses qui vendaient notamment des artistes romands –Lucy Mackintosh, Galerie d’(A), Synopsis M, Galerie d’Etraz– ont cessé leurs activités. D’autres ont bien sûr ouvert mais seule la Galerie Alice Pauli, dont la clientèle et le marché sont internationaux, tire son épingle du jeu dans le chef-lieu vaudois; et d’ailleurs peu importe, pour ses affaires, son emplacement géographique, vu son importance sur le marché de l’art. On notera encore qu’au Flon, les acteurs commerciaux s’unissent pour attirer le public, mais ces efforts ne se traduisent pas en termes de concentration puisque ça n’est pas dans ce quartier qu’on compte le plus de galeries à Lausanne.

Un modèle révolu

Mais alors pourquoi l’émergence d’un quartier d’art ne s’est-elle pas encore concrétisée à Lausanne? «Le modèle du galeriste assis derrière son bureau, moi je n’y crois plus», résume le conseiller en art et chroniqueur de «24heures» Laurent Delaloye. «Le marché a terriblement évolué en dix ans, développe Nicolas Galley, spécialiste de l’économie de l’art et directeur des études de l’Executive Master in Art Market Studies à l’Université de Zurich. Le modèle de quartier dédié à l’art autour d’une institution forte s’est développé et a très bien fonctionné dans les années 1990. À cette époque, c’est le musée qui validait les galeries d’art voisines.»

«À l’heure actuelle, ce sont les foires qui valident les galeries, et non plus le musée à proximité» Nicolas Galley, spécialiste de l’économie de l’art

En Suisse, c’est à cette période que naissent le Mamco à Genève ou la Kunsthalle de Zurich installée à la Löwenbräu-Areal, des entités autour desquelles s’organisent alors les surfaces de vente d’œuvres d’art. «Mais à présent, ce modèle n’est plus efficace, continue Nicolas Galley. Ce que l’on voit, c’est que des galeries qui se trouvaient à Lausanne, Berne ou même Bâle se sont rabattues sur Zurich et qu’à l’heure actuelle, ce sont les foires qui valident les galeries, et non plus le musée se trouvant géographiquement à proximité.»

La montée en puissance des foires

Avec le succès et la multiplication des foires d’art, la tendance à acheter dans ces manifestations plutôt qu’en galerie s’est encore accélérée ces dix dernières années. Selon Nicolas Galley, toutes les galeries confirment une baisse importante de la fréquentation depuis dix ans et certaines d’entre elles n’organisent plus d’exposition parce que personne ne vient ni n’achète. «En moyenne, entre 40 et 50% de leur chiffre d’affaires, si ce n’est pas plus, est réalisé durant les foires, indique le spécialiste. Des galeries genevoises vendent d’ailleurs énormément durant artgenève, alors qu’elles se trouvent à 2 km à peine de leur adresse habituelle.»

Secteur en souffrance

Revenons à Lausanne. Si les institutions comme le MCBA et celles qui vont le rejoindre offrent aux artistes visibilité et crédibilité –deux éléments nécessaires à la construction d’une carrière–, la vente des œuvres sur le marché constitue pour la plupart des plasticiens qui vivent de leur art un élément essentiel de leurs revenus. D’où l’importance d’avoir des lieux de commercialisation de leurs œuvres.

Le Musée des beaux-arts favorise-t-il cet aspect marchand? «Notre rôle, en tant qu’institution publique, est la monstration des œuvres et non leur commercialisation, résume le directeur du MCBA, Bernard Fibicher. C’est aux artistes de faire les démarches nécessaires pour commercialiser leur travail. Si nous le faisions, on nous le reprocherait, pour des raisons évidentes de déontologie. Lausanne est du reste plutôt un terrain difficile pour le marché de l’art.» Sans compter que Genève est géographiquement proche. «Il n’est pas non plus facile pour le chef-lieu vaudois de s’implanter en termes d’espaces de vente d’art alors qu’à seulement une soixantaine de kilomètres se trouve Genève qui, certes, possède une scène de galeries mais dont les acteurs commerciaux justement souffrent déjà passablement», ajoute Nicolas Galley.

Des opportunités à saisir

Malgré cet augure mitigé, Fabienne Lévy croit fermement aux bienfaits de la proximité du MCBA sur ses affaires puisqu’elle a justement choisi d’ouvrir sa galerie à deux pas de l’institution. «J’adore Lausanne et son dynamisme, s’enthousiasme la galeriste. L’offre culturelle, notamment en matière de théâtres, est très pointue. L’ouverture du MCBA offre des opportunités à saisir et c’est pourquoi j’ai décidé de prendre ce train en marche!»

«Notre rôle est la monstration des œuvres et non leur commercialisation» Bernard Fibicher, directeur du MCBA

Après des études à l’EHL, le New-Yorkais d’origine Vernon Dubner avait ouvert en 2009 sa galerie Dubner Moderne à l’étage, en face du Palace. Il n’a pas prévu d’organiser de nouvelles expositions en 2020. Il sait qu’il doit changer sa manière de travailler et reste actif sur internet et les réseaux sociaux. «La présence du MCBA ne va pas révolutionner le marché, néanmoins cela renforcera la position culturelle de Lausanne qui est déjà incroyable pour une ville de moins de 140'000 habitants. Mais ça reste une ville de moins de 140'000 habitants…» Le galeriste n’a pas pour autant envie de quitter Lausanne, pour une foule de bonnes raisons. «On vient ici pour la qualité de vie et le niveau de salaire, mais pas pour être à la pointe de l’avant-garde.»

Un statut différent pour les galeries

«Malgré l’émulation créée par le MCBA, il reste bien sûr des points à améliorer, nuance Fabienne Lévy. Je compte bien me battre pour l’ouverture des galeries le dimanche.» «C’est le dimanche que nous faisons le plus d’entrées, appuie Bernard Fibicher. J’ai eu vent à plusieurs reprises de visiteurs dominicaux venus d’un autre canton et qui étaient déçus de ne pas avoir pu profiter de leur déplacement pour découvrir l’offre des galeries lausannoises.»

Grégoire Junod, le syndic de Lausanne, également en charge de la Culture et du développement urbain, pense quant à lui qu’il ne s’agit que d’une question de temps et que Plateforme10 attirera d’autres acteurs commerciaux de l’art autour de la gare. «Je suis favorable à une évolution de la réglementation des heures d’ouverture des galeries, aujourd’hui calées sur celles des commerces. Nous pourrions leur octroyer un statut plus proche de celui des musées, qui leur permettrait d’ouvrir le dimanche ou en soirée.»