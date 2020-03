Michael Stipe a besoin d'amour

Certaines voix, quand le temps est troublé, résonnent plus que d'autres. Si l'on attend toujours celle de Bruce Springsteen, Boss en chef des Etats-Unis d'Amérique quand ceux-ci sont en danger, le baryton de Michael Stipe a porté loin sur la Toile depuis sa mise en ligne dimanche sur les réseaux. L'ancien chanteur de R.E.M., 60 années au compteur et une grosse paire de lunettes sur le nez, a enregistré depuis ce qui ressemble à sa véranda une chanson de circonstance, «No time for Love like Now». En moins de 24 heures, elle a comptabilisé plus de vues que les deux morceaux discrètement postés l'hiver dernier par la meilleure voix du rock américain, dramatiquement mutique depuis la séparation de R.E.M en 2011.

Sur une instrumentation minimale tissée par Aaron Dessner, de The National, et projetée depuis son ordinateur, Michael Stipe souffle une mélodie en mode mineur et nostalgique, très proche de son travail sur R.E.M. La beauté de la chose n'est pas la seule raison du buzz: la proximité intense de cette interprétation, et le retour d'un chanteur longtemps reclus dans des causes militantes peu fertiles sur le plan artistique, rendent particulièrement intenses les 4 minutes et 2 secondes de «No time for Love like Now».

C'est une démo, prévient le commentaire de Stipe: le son le démontre, mais l'interprétation vocale pourrait être la version définitive. «Première prise», promet le chanteur. On le croit.

Le 19 mars, Michael Stipe avait accompagné un autre buzz (relatif) autour d'un ancien fait d'arme de R.E.M., l'indépassable «It's The End of The World as We Know It (And I Feel Fine)», ou «C'est la fin du monde tel que nous le connaissons (et ça me va)». La chanson avait été publiée en 1987, quand le groupe n'était encore que le leader essentiel de la scène rock indépendante américaine, quatre ans avant le succès mondial de l'album «Out of Time». Elle a refait son apparition dans les charts anglo-saxons ces dernières semaines. Dans sa vidéo, il fredonne quelques secondes de cette chanson avant d'expliquer que «la partie importante des paroles est: As We Know It, tel que nous le connaissons».

L'initiative de Michael Stipe intervient parmi une ribambelle d'autres «sessions de salon» mises en ligne par les gros vendeurs de la pop américaine. L'occasion, au minimum, de jeter un oeil curieux dans l'intérieur des stars, avec une gomette particulière pour la cuisine d'Elton John, ou l'une de ses cuisines, dans laquelle il a posé son piano à queue, relax. Dave Grohl préfère son studio d'enregistrement pour reprendre «My Hero», Billie Eilish s'endort sur un canapé anonyme et Billy Joe Armstrong, de Green Day, donne une version acoustique et inspirée de «Boulevard of Broken Dreams» depuis la chambre de sa fille. Aux temps troublées, les coeurs des punks sont tout sucre.