Mikal Mardas transmet sa passion de la danse à distance

Pas facile, lorsque l’on est professeur de danse, d’imaginer des cours adaptés à une pratique au milieu du salon ou de la chambre à coucher. C’est le défi relevé il y a quelques semaines par Mikal Mardas. Une initiative née de l’impulsion des écoles où il travaille, entre Dance Area, à Genève, l’atelier Le Loft, à Vevey, et le Studio de danse Fusion, à Lausanne. «Quand tout a dû fermer, nous avons tout fait pour garder le contact avec les étudiants, et surtout les maintenir en forme.»

Ainsi, le trentenaire dirige une «Modern’Jazz Morning routine» chaque vendredi sur Facebook Live. «Nous pratiquons des exercices réalisables dans de petits espaces, comme des étirements, des abdos ou des pilates.» Si la cadence est moins intense que lorsqu’il travaille à temps plein, à hauteur de quinze leçons par semaine, le jeune professeur apprécie le contact le plus direct possible avec ses élèves. «Pour cela, Zoom est ma plateforme préférée. Elle permet de communiquer directement et de vive voix. Je peux ainsi dire: «Tu as oublié ci ou ça.» C’est presque comme dans la vraie vie!»

Jusqu'à 150 participants

Certains de ses élèves se montrent particulièrement motivés par cette approche à distance qui regroupe parfois jusqu’à 150 participants. Mais Mikal expérimente aussi les limites de la technologie. «Pour mes cours du vendredi avec les jeunes enfants, il reste difficile d’obtenir leur concentration. J’essaie d’adapter au mieux les chorégraphies pour éviter la casse de vases ou autres objets dans la maison!»

Mikal Mardas a commencé la danse à 6 ans. «En Pologne, on se voit enseigner toutes sortes de danses. C’est pourquoi je me suis formé au modern jazz, au ballet, mais aussi au hip-hop.» Après avoir dansé à Londres, à Chicago, et s’être essayé à la comédie musicale, il a monté sa propre compagnie dans sa ville natale de Varsovie. Il réalise aussi des chorégraphies pour des spectacles télévisés. Aujourd’hui, Mikal s’épanouit en tant que professeur mais regrette que les spectacles programmés par une de ses écoles au mois de juin ne puissent avoir lieu. Il se prépare à rallonger l’année scolaire, afin d’offrir des ateliers et des stages de remise à niveau à ses élèves durant l’été.

Sur Internet: