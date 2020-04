Mots d’auteurs pour seniors confinés

«Un jour, quand je serai vieux, je me désabonnerai»

«Chère Miq,

Un jour, quand je serai vieux, je me désabonnerai des bulletins météorologiques et des feuilles d’analyse économique. Je libérerai mon vieux cheval et j’irai casser ma grande épée sur le bloc de granit du jardin. Sous un tas de cailloux, j’enterrerai mes rancœurs et ma hargne. Alors je prendrai ma vieille chaise en paille, ou mon fauteuil en rotin, et je le déplacerai au rythme du soleil. J’y resterai assis, mon vieux regard tourné au-dedans. Je me plongerai vers des belles choses de ma vie, celles dont me reviendra le souvenir et que j’aurai plaisir à revisiter. Le jour où, à la porte de la caverne, quand la pluie a enfin cessé, les silex ont séché et où nous avons pu à nouveau griller la viande. Le jour où, la guerre finie, faute de blessés, nous avons fermé l’hôpital. Le jour de printemps où tout le village est descendu au fleuve avec les cendres, les cordes et les pics de bois, faire la lessive de l’hiver. Le jour où le petit biplan à croix rouge a survolé un troupeau de girafes avant que les enfants malades nous accueillent en dansant. Le jour où, dans l’alpage, j’ai joué à saute-caca par-dessus les bouses de vache avec ma gamine qui marchait depuis peu. Et d’autres souvenirs que j’ignorerai encore connaître.

Je n’attendrai pas que quelque princesse se déroute pour saluer ma couronne, une couronne d’or filasse et dégarnie. Et je saurai les crapauds trop vigoureux pour que j’essaie de les attraper afin de tester le sort de leurs baisers.

Mais si d’aventure quelqu’un, attiré par le soleil, par l’impression que sa lumière adhère à mon siège, veut partager sa chaleur, alors, timidement, à mots comptés, je lui raconterai ces bribes de souvenir. Il se peut que mon hôte de passage remarque alors au fond de mon vieux regard usé une lueur nouvelle, un instant, attrayante. Et si une fois, revenant, le visiteur me trouve les yeux fermés, il devinera alors que je serai parti sur le chemin de mes rêves.

Je t’embrasse,

Olivier»



Olivier Sillig

Lausanne

«De l’autre côté de la fenêtre, un monde»

«De l’autre côté de la fenêtre, un monde. Sans nous dedans. De l’autre côté de la fenêtre, les heures qui passent, autrement. Autrement qu’hier, autrement pour toi, autrement pour moi. Seul le soleil continue de passer «comme avant», qui nous dit que le temps passe. «Comme avant». Et nous, passons-nous du temps à le regarder passer? De l’autre côté de la fenêtre.

Moi je contemple l’aube et je bénis cette heure où le jour se tait dès le lever. Où le soleil ombre le silence qui ne s’éclipse pas, ni ne se dérobe plus. Loin des bruits du monde. À défaut de te rendre visite, maman, je t’écris.

Toi tu regardes de l’autre côté de la fenêtre et tu te dis que le jardin pousse la vie hors de terre sans t’attendre. Tu te sens inutile tout à coup. Mais la terre ne t’oublie pas maman. Elle se souvient de tes mains, de tes empreintes, de tes pas. De tes soins au jardin. Au petit matin, tu déchiffres la connivence entre la terre et la nuit, à travers la rosée apparue et que le soleil boira sans hâte. Comme tes larmes que tu ne verses pas.

De l’autre côté de la fenêtre, le tilleul effleure la vitre, les forsythias proclament leur abondance en or, les prés enneigés de pâquerettes jubilent de n’être pas foulés.

Pourtant, tu crains cette heure où le jour se tait dès le lever. Où ta solitude ombre le silence. Envahissant. Presque lourd maintenant. Loin des pas dans le couloir qu’on entend venir avec la joie dedans qui se rapproche, loin de la terre qui fleure le printemps sans toi dedans, loin des tiens qui te rendaient vivante en te rendant visite. Et qui ôtent de la joie à ta vie maintenant que cette absence est si présente. Subitement, l’absence, elle prend toute la place.

Mais rappelle-toi, maman, ce jardin sans toi ne serait pas. Il te ressemble, en cela qu’il est vivant, riche, généreux. Le ciel est vaste qui vous regarde, tous les deux, l’un d’un côté de la fenêtre, et l’autre de même. Tous deux si vivants et indispensables au monde.

Christine.»



Christine Grobéty-Rapaz

Morges

«J’avoue avoir été follement amoureux de vous»

«Chère Lilly, Pardonnez-moi de m’adresser à vous par votre prénom, car je n’ai jamais connu votre patronyme. Aujourd’hui, je me permets de vous écrire pour vous raconter une histoire dans laquelle vous êtes, malgré vous, l’héroïne. Tout commence il y a bien longtemps, à l’époque où vous étiez professeure de français en cycle secondaire, et moi encore étudiant au gymnase. Vous deviez avoir plus de la vingtaine, et moi un peu moins. J’avoue avoir été follement amoureux de vous, mais vous n’en avez jamais rien su. Trop intimidé par votre charme, il m’était impossible de vous aborder.

Or voici qu’il y a une semaine, je suis allé rendre une dernière visite à mon oncle Henri, au home de La Fleur du Soir. Un miracle s’est produit quand, avant de repartir, je suis descendu à la cafétéria de l’institution; à une table, près de la baie vitrée, était assise une apparition droite sortie d’un rêve: vous. Presque soixante ans plus tard, je revoyais Lilly! Madame, vous êtes toujours aussi rayonnante et les rides n’ont rien enlevé à votre beauté.

J’ai failli me lever et venir me présenter. Mais, au moment où j’allais en trouver le courage, deux personnes de votre famille, semble-t-il, vous ont rejointe avec des plateaux chargés de boissons et de gâteries. Comme je ne pouvais pas m’en aller ainsi, vous sachant là, je suis donc passé au secrétariat, juste à côté, pour leur emprunter de quoi vous écrire ce mot, et les prier de vous le remettre après le départ des visites. Vous me jugerez sûrement trop cavalier, mais je n’ai pu résister. Mon initiative vous paraîtra peut-être puérile et trop maladroite pour y donner suite, toutefois, si vous le voulez bien, sachez que j’aurais grand plaisir à vous rencontrer et mieux vous connaître. À cette fin, et si le cœur vous en dit, je me permets de vous laisser mon adresse dans l’espoir que vous répondiez à mon message.

Bien à vous,

A. de Kyburg.»



Alex de Kyburg

Ogens

«L’odeur d’un cake au chocolat qui cuisait»

«Ma chère grand-maman, L’autre jour, l’odeur d’un cake au chocolat qui cuisait doucement dans mon four m’a plongée dans mes souvenirs d’enfance avec nostalgie. Les années ont passé, mais comme on le dit souvent, la mémoire des sens reste intacte. Il est clair que mon cake n’a rien à voir avec les fameux «Mississippi» que nous faisions ensemble, et dont tu avais le secret. Aussi, j’aurais tant aimé partager avec toi ces moments rares et précieux que je me remémore. Il faut dire que nous avons tellement fait d’activités ensemble: les gâteaux, les tresses, les confitures, la couture. Te souviens-tu de ces mètres de tissus que nous avons cousus pour en faire des rideaux pour mon premier appartement? Et surtout, la préparation des œufs pour les fêtes pascales. Ces dernières se profilent à l’horizon, mais cette année, elles seront différentes. Tu es née peu après 14-18, as traversé 39-45 et te voilà replongée dans un confinement

Ce qui m’attriste le plus est que nous ne pouvons pas même te rendre visite pour te déposer un petit lapin. Même si c’est pour te protéger, j’espère que tu comprends pourquoi personne ne vient. Toi qui es l’une des résidentes qui reçoit le plus de visites, ça doit être bien long. Aujourd’hui, je t’ai appelée, car j’avais besoin d’entendre ta voix, ancrer nos moments d’insouciance tant aimés, mais aussi pour me rassurer sur ton état de santé. Tu m’as semblé «bien», mais tu m’as confirmé que ce n’était pas facile d’être sans contact avec nous.

Malheureusement, tu ne pourras pas lire cette lettre, ta cécité t’en privant, et je souhaite de tout mon cœur qu’une âme bienveillante t’en fera la lecture, car j’en suis convaincue, la douce odeur du chocolat te replongera aussi dans cette période si merveilleuse. Il me tarde que notre liberté nous soit rendue afin de nous revoir et d’échanger à nouveau, même si ton état de santé ne nous le permet que trop peu. Du plus profond de mon cœur, j’espère que ces quelques lignes t’auront apporté un instant de bonheur, et surtout, que tu pourras quantifier la force de mon amour pour toi.

À très bientôt, ma chère grand-maman, prends soin de toi.

Frédérique.»



Frédérique Mosimann

Écublens

«Une pâle idée de l’étendue de ta solitude»

«Chère Gigi, Je t’ai entendue évoquer tes crises d’angoisse sur les ondes, et j’en ai été bouleversé. Le peu que tu as laissé filtrer de ta vie me donne une pâle idée de l’étendue de ta solitude à l’heure où un terrible fléau décime les hommes. Tu as vu le jour dans une famille aisée. Tu avais tout à portée d’envie pour croquer la vie à belles dents au bord du lac Léman. Mais, à la fleur de l’âge, tu as attrapé ce singulier virus qui pousse à s’ouvrir aux autres et à l’ailleurs. Tu es allée en Afrique soulager le monde d’un rien de sa misère. Par devoir d’humanité? Non, par humanisme tout court. Tu estimes encore aujourd’hui que cette planète, déjà déséquilibrée, tourne à l’envers du bon sens.

Les années ont passé. Tu as permis à nombre de jeunes défavorisés de s’en sortir sur place. Cependant, les défis à relever n’ont de cesse de se renouveler. Or sous les tropiques, l’espérance de vie plafonne à 40 ans. Et te voilà presque rendue au double de cette «longévité». Alors tu es rentrée au bercail. Tu as troqué les repas partagés à plusieurs contre les casse-croûtes en tête-à-tête avec ta télé, sans pour autant décrocher des divers projets que tu soutiens là-bas. Alors je doute que tu t’angoisses pour toi-même. Cela te ressemble si peu. Au fait, ne te tourmenterais-tu pas plutôt pour cette multitude de filleuls et d’amis que tu as laissés là-bas, ces gens que le feu de la pandémie à l’œuvre éclaire d’une lueur de mauvais augure? Tu te dis: si la calamité tue tant dans le Nord mieux équipé, qu’en sera-t-il dans le Sud si démuni?

L’astuce pour attraper le sommeil, c’est de compter les moutons. Pour échapper à l’angoisse, il ne serait pas vain de passer en revue les meilleurs fous rires dont la vie nous ait fait grâce. Ce n’est pas une recette de marabout à court d’idée, mais de grand-mère. Je la tiens d’une aïeule de bonne foi. Ça ne te coûtera qu’un sourire d’essayer.

Je t’assure de toute ma sollicitude.

Cordialement,

Nétonon Noël.»



Nétonon Noël Ndjékéry

Eysins