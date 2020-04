«Mâtin» veut séduire la génération Instagram

Le projet ne devait démarrer que le 30 juin prochain. Mais le coronavirus, et partant le confinement général, ont précipité les événements. Sans attendre, l’éditeur Dargaud - un des plus importants acteurs du marché BD francophone - a décidé de lancer son projet de média numérique dessiné, diffusé uniquement en ligne, sur lequel une petite équipe planchait depuis neuf mois.

Destiné prioritairement aux 15-35 ans, «Mâtin» est disponible sur Instagram, où un strip de bande dessinée y est publié tous les jours, à 8h02. Le nom de ce magazine en ligne fait référence aux grandes heures de l’hebdomadaire «Pilote», sous-titré «mâtin, quel journal!» dans les années 1970.

«Le constat, c’est qu’on n’a jamais autant lu, mais essentiellement sur les réseaux sociaux», explique Clotilde Palluat, rédactrice en chef de ce «Mâtin» au ton ludique et décalé. «Aujourd’hui, on a envie d’y publier de la bande dessinée afin d’aller chercher de nouveaux lecteurs là où ils sont, et pourquoi pas in fine les conduire dans une librairie. Le contexte s’y prête. Les gens sont confinés chez eux, ils consultent internet plus que jamais. On ne pouvait pas raisonner autrement.»



Quel est le contenu de ce nouveau média numérique?

«On y trouve aussi bien du gag que du feuilleton, du reportage, du témoignage, de l’illustration ou du dessin de presse sur des sujets très variés. Une trentaine d’auteurs participent à ce projet. Chacun propose des sujets selon sa sensibilité.»

Qui sont les dessinateurs?

«Des auteurs qui postent régulièrement sur Instagram, qui ne sont pas encore édités et qu’on a repérés de cette manière. Des étudiants en dessin également, notamment certains éléments de l’école Émile-Cohl à Lyon. Mais «Mâtin» se présente aussi comme un projet transgénérationnel, avec différents artistes confirmés comme Guillaume Bouzard, Clément Paurd, Thomas Cadène ou David Prud’homme.»

Sous quelle forme?

«On publie des strips allant de une à dix cases, l’équivalent d’une planche de bande dessinée dans ce dernier cas. Le format Instagram se prête très bien à ce genre de projet. Selon moi, il offre les mêmes possibilités que les blogs il y a dix ans, qui ont vu naître des gens comme Pénélope Bagieu, Bastien Vivès ou encore Boulet. Les jeunes auteurs d’aujourd’hui se servent d’Instagram comme d’une vitrine pour leurs travaux. De compte en compte, on perçoit parfois un talent, quelqu’un avec qui on aurait envie de travailler.»

Votre ligne éditoriale?

«Résolument écologique, avec comme thème privilégié la protection de la planète. Les artistes arrivent avec des propositions très différentes. Une rubrique intitulée «C’est la cata» va notamment raconter chaque mois, à la date précise, une catastrophe qui s’est déroulée autrefois. On commence par Tchernobyl, le 26 avril prochain. Parmi les sujets à venir, le naufrage de l’Erika et l’explosion de l’usine AZF à Toulouse.»

«Mâtin» traite-t-il de l’actualité?

«On va essayer autant que possible de coller à l’air du temps, mais pas à l’actualité. Les auteurs travaillent davantage sur des sujets au long cours. Mais certains ont déjà rebondi par rapport à la crise du coronavirus. S'il se produit quelque chose d’absolument incontournable, quelques dessinateurs de presse peuvent réagir rapidement.»

Certains strips seront-ils repris en albums?

«C’est quelque chose que l’on n’exclut pas. Ce qui est super avec Instagram, c’est qu’on a une véritable jauge à engouement. Si on a des likes et des commentaires sur un feuilleton ou un sujet, si l’on sent qu’il y a un potentiel, on peut rebondir en tant qu’éditeur et envisager un livre.»

Abonnement Instagram: @matin_queljournal