Des musées et des expos en découverte virtuelle

Photographie

L’univers de Burri

Films, podcasts, concours Instagram, découverte d’une œuvre en 3D… Sur la toile, le Musée de l’Élysée continue de faire vivre son exposition actuelle, forcée de garder portes closes et dédiée au photographe suisse René Burri. À découvrir, entre autres, des enregistrements de l’artiste, des témoignages de gens qui l’ont côtoyé et des commentaires autour de l’exposition. (gco)





Archéologie

Objets du passé en 3D

Le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire dévoile ses trésors sur la Toile. Chaque lundi, le MCAH met en ligne l’un de ses objets modélisé en 3D. Les internautes ont déjà pu admirer le crâne de la dame de Dully et une croix en argent du VIIe siècle trouvée dans une tombe de la cathédrale de Lausanne, gravée d’un mystérieux «ABRAX ABRACA», ancêtre de la célèbre formule magique. Les activités du musée lausannois ne s’arrêtent pas là: le mercredi, un spécialiste du MCAH ressuscite une expo passée en vidéo, et le vendredi une personne de l'équipe se présente. (nr)

sketchfab.com/mcah





Sculpture

Tinguely@home

Avoir un Tinguely en mouvement et grouillant de sonorités grinçantes à la maison… c’est possible. Le musée bâlois consacré à son œuvre permet d’actionner les machines sur son site. Un effet visuel et sonore avec, en prime, des infos à glaner et des jeux à faire. (fmh)

www.tinguely.ch en choisissant tinguely@home





Google

Le mastodonte

Dans la famille Google, on aime aussi l’art et la culture avec un accès direct à plus 45000 reproductions haute définition d’œuvres conservées dans près de 500 musées répartis dans une cinquantaine de pays dont, notamment pour la Suisse, le Musée Olympique de Lausanne, le Kunsthaus de Zurich et la Fondation Beyeler à Riehen. On s’en doute, Google oblige, toutes les entrées sont bonnes pour organiser sa visite, chronologique, biographique, en haute définition, par artiste, en 3D pour les monuments, accompagnée d’un guide ou même chromatique. Toutes sauf une, le Covid-19 ne s’y est pas encore invité. (fmh)

artsandculture.google.com





Peinture

Trois explorations de la «Casa Azul»

L’une des caractéristiques habituelles de la maison de Frida Kahlo, vue de l’extérieur, c’est la très longue file d’attente au pied du long mur bleu de cette légendaire «Casa Azul». Plutôt dissuasif quand on sait que ce musée n’est pas très grand; il s’agit de la maison où naquit, en 1907, et mourut, en 1954, la célèbre artiste mexicaine. Un lieu intime, dans un charmant quartier de Mexico: Coyoacán. Trois visites virtuelles gratuites sont disponibles sur Google Arts & Culture. Celle du jardin verdoyant entourant la maison. Celle de la galerie des robes de Frida, inspirées par l’habillement traditionnel des femmes mexicaines. On y voit aussi des photos sur lesquelles on peut zoomer. Celle, enfin, de l’atelier parfaitement conservé de l’artiste, avec ses larges baies grillagées derrière lesquelles se détache le rose d’un bougainvillier. Sans autre visiteur que soi-même, c’est divin. (bch)

En permanence sur artsandculture.google.com



Richter et Buxtorf, la galerie lausannoise

Gilles Richter et Régine Buxtorf ont fait entrer le monde virtuel dans leur galerie lausannoise de l’avenue William-Fraisse à Lausanne il y a huit ans déjà, ce qui leur permet de proposer ces jours leur «musée virtuel». «On l’a appelé comme ça, peut-être un peu pompeusement, rigole Régine Buxtorf, mais à l’époque on l’avait imaginé dans ce sens, pensant aux personnes empêchées de sortir pour une raison ou une autre. C’est aussi une banque de données pour nous, nos archives, en même temps qu’un outil pour les artistes.» À voir sans modération, Pajak, Alexandre Loye, Louiza, Georgik, Mix&Remix, Noyau et tant d’autres. (fmh)

richterbuxtorf.ch





Musées

Le top 5

On ne peut pas dire que le hit-parade des musées à visiter par temps de coronavirus soit marqué par l’originalité! Les sites qui se plient à l’exercice de la sélection se retrouvent autour des mêmes. Le MoMA de New York qui a mis en ligne les archives de toutes ses expositions depuis 1929 en plus d’un aperçu de ses collections. Le Louvre et ses visites virtuelles par section. Le Prado, ses Goya, Velázquez, Durer et autres Hieronymus Bosch. Ou encore le Rijksmuseum à Amsterdam et les Offices à Florence pour une visite presque réelle. Un classement qui correspond aussi aux musées parmi les plus visités avec des opportunités virtuelles qui n’ont pas attendu le confinement des visiteurs pour exister. (fmh)





Beaux-arts

Cinq curiosités

Le temps étant un peu moins compté, sortons des sentiers battus pour une visite de l’expo parisienne de Hirschhorn ouverte le 7 mars chez Chantal Crousel. L’artiste pallie sa fermeture avec une visite commentée de 20 minutes sur YouTube. L’invitation à se perdre dans le temps vaut aussi avec le catalogue raisonné de Ferdinand Hodler, une somme d’œuvres et d’informations mises en ligne par l’Institut suisse pour l’étude de l’art (www.sik-isea.ch). Sur le même site se trouve le travail de l’auteure d’art brut Aloïse Corbaz. Envie d’une visite encore plus intime? Direction Mexico où le Musée Frida Kahlo propose une immersion dans la maison où l’artiste a vécu et laissé beaucoup de son âme. (fmh)





MAIS ENCORE...

Vitrine romande

La nouvelle plateforme virtuelle #culturacasa regroupe dès aujourd’hui les initiatives des institutions culturelles et artistes romands pour rester en contact avec leur public. Cette vitrine est l’initiative de la Ville de Lausanne, qui voulait créer un portail réunissant les multiples démarches lancées sur les réseaux sociaux, sites internet, médias et autres supports numériques depuis le début de la crise du coronavirus. Spectacles, concerts, arts visuels, littérature, entretiens: tous les formats s’invitent dans les salons. (fb)

www.culturacasa.ch