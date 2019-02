Ad’Opera ressuscite les chansons coquines des années folles

Elles ont pour titres «Ploum ploum ploum», «Viens poupoule viens», «J’ai deux amants», ou encore «Elle suçait une sucette», et même carrément «Quand ma Zézette yoyotte». Elles, ce sont les chansons lestes que le Tout-Paris des années folles avait sur les lèvres et que chantaient les vedettes de l’époque: Yvette Guilbert, Maurice Chevalier, Mistinguett, ou Jean Gabin.

Un petit spectacle joyeusement coquin remet ces rengaines en situation – et en bouche – dans la nouvelle création de la compagnie Ad’Opera, à déguster autour d’un repas suggestif le soir de la Saint-Valentin, et en concert vendredi et samedi au Théâtre des Bouffes-du-Rond-Point, alias la Maison-de-Quartier-sous-gare, à Lausanne.

Grand spécialiste d’Offenbach, Christian Baur s’est plongé avec délectation dans cette effervescence qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale, avec l’irruption du jazz et du music-hall à la sauce hexagonale. Il a sélectionné certains tubes et beaucoup de raretés, confiant à Pierre-André Gamba le soin de les mettre en scène. «J’aime faire vivre ces chansons sur scène plutôt qu’en archives», défend le ténor, qui incarne «le vieux dégueulasse mais pas trop». Il partage l’affiche avec Sarah Pagin, chanteuse lyrique, «en petite jeune qui fait de lui ce qu’elle veut». Même s’il n’y a pas de dialogues entre les chansons, accompagnées par Atena Carte au piano et Denis Fedorov à l’accordéon, «Zazie et Zazou vont au zoo» dépasse le cadre du tour de chant, en pénétrant petit à petit la psyché de ce couple imaginaire. Un pied de nez bien senti au moralisme actuel, et qui rend hommage aux zazous, ces dandys je-m'en-foutistes et raffinés de l’entre-deux-guerres.

(24 heures)

Lausanne, Maison-de-Quartier-Sous-GareJe 14 (soirée de gala avec repas dès 18 h 30), Ve 15, sa 16 (20 h)Rens.: 021 601 13 05