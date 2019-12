Animaux, musiciens, même combat

Affublée d’une coiffure délirante en forme de crosse, Isabelle Meyer, créatrice des concerts Art-en-Ciel, pose en animal exotique dans sa vision décalée du «Carnaval des animaux» de Saint-Saëns. La violoniste lausannoise avait créé une première version en 2006 avec le comique Karim Slama.

Depuis l’année dernière, elle s’est associée au biologiste Daniel Cherix pour décliner la fantaisie animalière auprès du jeune public avec autant d’humour que de vérités bien pensées sur l’écologie. En effet, comme le laisse entendre Isabelle Meyer, les interprètes de musique classique font aussi partie des espèces menacées: «Avec Daniel, nous rapprochons deux mondes qui ne se mélangent pas souvent et ont finalement des points communs.» La musicienne a adapté la partition à son quintette habituel (piano, percussion, violon, alto, violoncelle), avec quelques changements obligés. Le violoncelle fait l’éléphant et se partage le cygne avec les autres cordes.

Deux autres spectacles en février et mars et deux ateliers ou conférences-débats constituent une véritable petite saison (on peut s’y abonner). Le 14 février, Isabelle Meyer crée avec le magicien Pierrick une adaptation pour violon et magie du célèbre «Fantôme de l’Opéra» de Gaston Leroux. En mai, reprise de la plaidoirie sur l’amour avec Suzette Sandoz et Charles Poncet.