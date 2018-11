Anne Sylvestre, une sacrée conteuse

On l’attendait mercredi à Onex. Elle y revient ce jeudi encore. Entre deux feux, Anne Sylvestre s’arrête de chanter, le temps d’une rencontre dans les coulisses de la salle communale, où elle se produit à l’enseigne bicéphale des Spectacles onésiens et des Créatives. Tout un monde plutôt impressionné par l’arrivée de la dame. On se plie en quatre, on lui tend son café. On en fait trop. Ça va l’irriter? Jamais autant que les idées préconçues, les pensées prémâchées. Dans ce cas, Anne Sylvestre tranche sec. Pas de place pour les idioties. Il y a déjà trop à faire: Anne Sylvestre, 84 ans, manie un paquebot géant, un répertoire long de soixante années de travail, des années 1950 partagées avec les Brassens et consorts, «Mon mari est parti» pour premier jet d’auteure, au récent «Juste une femme», en 2013, à peine plus ramassé et d’une finesse redoutable. Voilà une sacrée conteuse. Qui ne s’en laisse pas conter.

Vous jouez aux Créatives, festival féministe militant. Et vous?

Je suis militante!

Le festival aborde le thème des sorcières. Vous, vous chantez «Une sorcière comme les autres». Symbole de lutte féministe?

Les sorcières étaient des femmes de pouvoir et de savoir. Il était évident qu’il fallait les supprimer. Une façon de nier les femmes. Ma chanson, cependant, ce n’est pas tout à fait ça. C’est une sorcière «comme les autres». Au départ, il y a ma mère. Une sorcière familiale. Je voulais être la même. Je voulais être une sorcière comme les autres, justement. Être une sorcière, c’est se charger de la vie. C’est lutter aussi. Les sorcières, on les a brûlées parce qu’elles savaient guérir, connaissaient les plantes. Je suis à fond avec ce mouvement, même si je ne vais pas dans les manifestations. Moi, je fais des chansons. Qui ont du sens et qui servent à quelque chose. Mais, oui, je suis dans le droit fil des revendications féministes. Même si je fais des chansons écologistes aussi!

Quelle est la part d’autobiographie dans vos chansons?

Il faudrait vivre plusieurs existences pour avoir vécu ce qu’on chante…

«La lettre d’adieu», par exemple, c’est l’amant qui revient bien trop tard et se fait jeter?

Bingo! Il y en a d’autres, c’est possible…

«Violette, 80 ans et des poussières»?

Violette, c’est une construction. Qu’il y ait du vécu ou non, je dois toujours expliquer que, quand on raconte l’histoire d’une fille et d’un homme, on peut sans problème inverser les rôles. Et personne ne va m’empêcher de le faire. J’ai parfois envie de répondre: c’est ma chanson, faites la vôtre! Il y a toujours un point de vue. Quand j’ai écrit «Gay, marions-nous», on m’a dit, «ah, vous prenez position pour le mariage gay». Oui, d’accord. Mais je voulais simplement faire une chanson drôle. Et c’est cela qui m’importe: que la chanson soit réussie. On n’est pas obligé de vivre les choses pour pouvoir les raconter. Ni de divulguer ses sources, d’ailleurs.

Écrire des chansons, c’est même réécrire l’histoire, dans votre cas…

Si l’on fait des chansons pour rassurer les gens, pour les consoler, pour leur dire que d’autres pensent comme eux, on peut également faire des chansons pour rétablir une situation. C’est le cas de «Lazare et Cécile». J’avais lu un fait divers d’une tristesse folle: un couple de jeunes gens qui s’aiment, la femme tombe enceinte, le village les accable à ce point qu’ils se suicident. Moi, je me suis dit: non, je ne veux pas que ça se termine comme cela. Et j’ai réécrit l’histoire. Finalement, ils s’en vont et font un mariage dans la lune.

Des sujets dont on voudrait qu’ils se déroulent autrement, vous en trouvez encore?

Oui. Mais ce n’est pas tout. Écrire des chansons, c’est aussi dire les choses à la place des gens. Ils n’ont pas les mots, je les ai. Je suis comme un écrivain public.

On parle beaucoup de votre écriture, moins de votre musique. Frustrant?

On n’en parle pas assez, c’est vrai. Je suis très frustrée quand les gens me disent: «Ah, les textes, les textes!» Et la musique derrière, alors? Je suis mélodiste aussi. Ça commence à se reconnaître, enfin.

Ces mélodies, elles ont quoi de particulier? Elles sont pleines, rondes?

Je ne suis pas savante. Je n’ai pas eu le temps d’apprendre la technique. Je suis très intuitive. Mais j’ai été nourrie de musique depuis mon enfance. De classique notamment, de chansons traditionnelles aussi. On a essayé de m’apprendre le piano. On n’a pas réussi. Ensuite, je me suis accompagnée à la guitare, pendant vingt ans. Je faisais moi-même les arrangements. C’est curieux, car autant je suis sûre de mes musiques, autant je doute de mes textes. Alors que ça devrait être le contraire… Le plus important, c’est que la musique et le texte se conviennent. Pour un texte touffu, avec des longs vers ou des alexandrins, je tiens à ce que la musique reste simple pour les deux éléments ne se heurtent pas. En revanche, je fais des musiques très fantaisistes qui permettent de jouer entre textes et mélodies.

Certaines de vos mélodies sont terriblement mélancoliques, n’est-ce pas?

Comment ça?

C’est votre timbre, peut-être…

Quand ce n’est pas du cancan, évidement! Mais n’oubliez pas mes chansons comiques. J’en ai beaucoup, et ce n’est pas mélancolique.

Mélancolie et comique, les deux se contrebalancent?

C’est le commentaire étonné du public qui me dit: «Vous m’avez fait rire!» Eh bien, oui! Parce que ça n’est pas très courant de faire les deux sortes de chansons. À la fois les belles chansons, et les chansons drôles. Quand j’ai débuté, je n’aimais pas les chansons drôles. Mais je les faisais quand même. Quand le public applaudissait, j’avais envie d’engueuler les gens. «Quoi, vous n’aimez pas les autres?!» Puis je me suis rendu compte que c’était très utile de faire rire, qu’on pouvait y mettre plein de choses. Ça fait passer des émotions, l’humour.

C’est le cas de «Petit bonhomme», chanson sur le mari, l’amant et le fils dont les femmes ne veulent plus.

Ben voilà. Et c’est parce que la chanson est drôle que les hommes l’ont acceptée.

En revanche, «Juste une femme», qui évoque l’agression sexuelle commise par Dominique Strauss-Kahn, ne fait pas rire du tout…

Mon Dieu, non! Ce n’est pas drôle! Sévère, oui. C’est une transposition directe, sans broder. C’est l’histoire d’une indignation, d’une révolte. Au point que, en concert, on l’enchaîne avec une chanson plus douce. Pour permettre aux gens de s’en remettre, en particulier les hommes. Pas de romance là-dedans. «Y a pas mort d’homme», disait l’autre? «Y a mort d’âme», dit la chanson. (24 heures)