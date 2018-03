Anne-Sophie Jahn signe une compilation d’excès jubilatoire

Les sept péchés capitaux du rock se parcourt avec le son poussé à fond et un sourire un brin coupable sur les lèvres. Ce n’est ni un essai, ni un roman, mais bien un concentré bien mixé d’anecdotes recueillies par la jeune journaliste Anne-Sophie Jahn, 30 ans, qui travaille au Point essentiellement sur des sujets de musique ou de culture pop.

Avec gourmandise – péché avoué à moitié pardonné – on se retrouve dans la posture du voyeur qui se délecte de détails croustillants cumulés par la jeune femme au gré de ses rencontres.

On passe de Jay-Z, qu’une crise aiguë de jalousie a poussé à poignarder son producteur, aux frasques sexuelles des chevelus crêpés Guns’n’Roses ou Mötley Crüe, comme on zapperait d’une station radio à une autre. Britpop avec la guerre ouverte entre Blur et Oasis sur fond de lutte des classes, caprices de divas avec Mariah Carey qui a bien une assistante pour ramasser ses chewing-gums mâchés, ou violence encore d’actualité avec le chapitre dédié à Bertrand Cantat. Tout y passe comme une jam-session sauvage où chacun se lâche.

Rumeurs? Faits révélés? Confessions lâchées en off au terme d’une interview officielle? Il y a de tout dans ce bouquin qui sent le soufre et propulse dans une époque où tout n’éclatait pas immédiatement à la lumière des réseaux sociaux. Seul bémol, sa construction un peu scolaire avec ses chapitres aux intitulés de péchés capitaux. (24 heures)