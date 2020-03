Apprendre un instrument quand on est autiste

«Partager le plaisir qu’offre la musique avec les enfants et les adultes qui en sont ordinairement exclus constitue notre principal moteur», affirme Élodie Favre, directrice artistique et fondatrice de l’école atempy, à Yverdon-les-Bains. Depuis cinq ans, la cantatrice a fondé, avec son mari, le pianiste Bernardo Aroztegui, cette école privée de musique qui occupe un espace dans les anciennes usines Leclanché. Pour la première fois, atempy organise ce samedi une soirée de soutien en musique, avec la participation des professeurs et la présentation des activités de l’école.

Passionné de «pédagogie positive», le couple s’est spécialisé dans la formation de personnes porteuses de handicap ou de problèmes psychiques. Ils ont suivi tous deux la formation de praticien de la méthode Dolce, avec la professeure Françoise Dorocq, à Paris, pianiste et psychologue, pour l’enseignement de la musique aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Aujourd’hui, atempy compte quatre professeurs formés (piano, chant, violoncelle et expression gestuelle) et 30% de sa soixantaine d’élèves présentent ce type de trouble ou ceux que l’on appelle TED (troubles envahissants du comportement). «Cette méthode joue beaucoup sur la mise en confiance, détaille Élodie Favre. Il faut s’adapter aux univers propres de chacun, être à l’écoute des besoins spécifiques et des rythmes personnels. Contrairement à la musicothérapie, notre école est centrée sur l’apprentissage d’un instrument. Le but premier est pédagogique, même si les effets sont bénéfiques.»

Véritable laboratoire d’idées et d’envies, atempy organise régulièrement, avec le soutien de la Ville d’Yverdon, des «concerts en écho», à savoir qu’ils sont d’abord donnés dans un cadre habituel pour le grand public puis redonnés dans des lieux fréquentés par des publics moins mobiles. De plus en plus, l’école cherche à réunir sur scène, pour ses auditions et pour des spectacles, des musiciens avec et sans handicap.