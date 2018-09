Après avoir frôlé la mort, Avril Lavigne revient

La chanteuse canadienne Avril Lavigne, devenue célèbre au début des années 2000 avec «Complicated», a annoncé jeudi la publication d'un nouvel album. Elle a également témoigné de son combat contre la maladie de Lyme, qui a failli, dit-elle, lui coûter la vie.

Egérie du «skater rock» ou «skate punk», Avril Lavigne a contracté la maladie de Lyme en 2014. Elle n'a toutefois été formellement diagnostiquée que plusieurs mois plus tard. «J'ai passé ces dernières années à la maison, malade, à me battre contre la maladie», a-t-elle écrit dans un texte publié sur son site jeudi.

I wrote a letter to my fans on my website. https://t.co/R2PuqcKx0d pic.twitter.com/xbmS0WifO1