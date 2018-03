Au top de la chanson retouchée

Capricieuse, Carla Bruni? «Je ne pense pas être étonnamment crimi­nelle. Ce qui devient difficile d’ailleurs, tout est interdit désormais, fumer une clope, manger de la vian­de, n’importe quel truc jadis anodin!» Cinquante ans taille fillette, la brune a gardé ses manières et ses formes de mannequin déluré. Comme ces tops décomplexés qui, dans les coulisses des défilés, baladent leur élégance à moitié nue, le bigoudi si chic. Et de donner du «ma beauté» à l’assistant, d’envoyer valdinguer le protocole, de proposer de se mettre à poil puisqu’il fait si chaud dans ce studio de la RTS. Et la belle de rigoler, habituée à se transplanter sur n’importe quel terrain, politique, artistique, diplomatique, gracieuse en toutes circonstances.

La muse de (Monsieur de Givenchy, Monsieur Saint Laurent, etc.), l’amante de (Mick Jagger, Vincent Perez, Louis Bertignac, etc.), l’épouse de (Nicolas Sarkozy et basta) pose en grande fille toute simple. L’effort ne marque jamais la vamp à fleur de peau cuirassée de naturel. Ces jours, la musicienne tourne French Touch, un album de reprises où elle déshabille une Rita Hayworth aux gants écarlates et se réveille en Audrey Hepburn, «si menue parmi les voluptueuses hollywoodiennes». Entre deux, The Clash, AC/DC ou les Rolling Stones auront sonné la charge. À la cour de «Carlita», il faut s’attendre à tout, discuter de la maladie de Charcot, de la rareté des vraies blondes, du bon air de Turin ou du parfum des olives piémontaises. Morceaux choisis.

Ex-top model, avez-vous été surprise des accusations de harcèlement sexuel de grands photographes, suite à l’affaire Weinstein?

Mais les coucheries sont inhérentes à l’espèce humaine, elles courent partout. Je dirais que, dans la mode, c’est plus limité que dans le showbiz. Au-delà, le mouvement de dénonciation, et ce mot m’horripile, peut pousser les victimes à réagir, elles qui trop souvent subissent en double peine de culpabiliser. J’ai eu de la chance. Une fois, un type à vélo m’a dépassée avenue Doumergue à Paris, et mis la main aux fesses. J’étais stupéfaite, et même si c’est loin d’un viol, je me suis sentie complètement vulnérable. Mais jeune fille, mannequin, dans tant de villes du monde, je n'ai pas été autrement agressée. Je suis prudente. Je ne crois pas que je serais montée seule dans la chambre de M. Weinstein.

Sautons du coq à l’âne. Le ridicule ne menace-t-il pas toujours dans la reprise de chansons aussi mythiques que celles de French Touch?

Non, au contraire. Car une reprise démystifie celui qui a créé la chanson. Même si je ne suis pas de la trempe d’un génie comme Bob Dylan, ni même de la stature d’un Gérard Depardieu quand il récite Barbara avec tant de délicatesse. Une chanson, qu’elle soit fameuse, stupide ou sacrée, ce n’est jamais à mes yeux une statue ou un monument. La variété appartient à tout le monde, c’est un art, non pas mineur comme dit Gainsbourg, mais simple qui ne requiert pas de savoir particulier. Qui s’installe avec une puissance incroyable dans la mémoire, en deuxième position après le parfum. Seul l’olfactif me semble plus suggestif, un truc reptilien qui relie un fait et un souvenir dans le cerveau avec une foudroyance primitive.

Vaporisez-vous toujours votre parfum dans le col de votre époux quand il s’absente?

Et parfois je lui chipe le sien, Pour un homme, de Caron. Bon, la plupart du temps, je n’en porte pas. Comme le maquillage, j’évite dès que possible. Moi je ne suis pas attachée à un look, un sillage, j’ai un tempérament éclectique, je change sans cesse.

Comme vos reprises si hétéroclites sur French Touch. Cela reflète-t-il votre identité multiple?

Hormis le critère du plaisir, je n’ai pas de justification valable à avancer. J’avoue avoir gardé les chansons que je suis arrivée à me mettre dans la poche, celles que j’ai réussi à prendre vraiment, plus que «reprendre». Des captures à moi.

Depuis plus de quinze ans et Quelqu’un m’a dit, vos titres murmurent-ils votre vie?

Drôle de phrase, hein! Car ici, on se fiche bien de «qui» a dit. Seul compte le doux plaisir de rêver à l’aimé que vous pensiez perdu. Merveille­use surprise, bonne nouvelle, télégramme inespéré. Il y a des échos personnels, c’est sûr. Moi, je «Stand by my Man» le plus possible. Être là pour son homme, je le comprends aussi dans l’autre sens. «Stand by Me». C’est l’engagement écrit, signé, paraphé dans le contrat de mariage. Cet acte n’a rien d’obligé dans le monde occidental, ce n’est ni la famille ni le coup de foudre ni l’amitié. Le mariage, inutile en soi et donc si beau, c’est la fidélité. Sinon c’est pas la peine. Je me suis mariée à 40 ans après avoir «profité» comme on dit. Je n’ai pas le tempérament menteur, donc je suis contente d’avoir rencontré mon homme sur le tard. Quelle maîtresse toléreriez-vous désormais pour votre époux, l’Élysée ou le PSG? Le foot. Nicolas adore le PSG. Même si par ma natio­nalité italienne je suis très humiliée par la situation actuelle. Avec la France qualifiée au Mondial, l’Italie éliminée, c’est invivable à la maison, quasi le seul conflit avec mon homme. Ça ne rigole pas du tout. Après, bien sûr, je peux toujours m’en remettre à la Juve. Votre fils Aurélien et vous-même avez subi de brutales attaques antisémites sur les réseaux. Cher payée, la notoriété? Aurélien a publié sur son blog une vidéo scientifique qui, sans teneur idéologique, démontre que le concept de race est une sottise. Et les antisémites se sont déchaînés. Raphaël (ndlr: Enthoven, philosophe, écrivain, animateur radio) et moi en étions sidérés. Bon, mon fils a été rodé, il sait l’éphémère de ces vagues. Je ne peux pas le protéger à outrance. Quand je me suis mariée, j’ai commis une erreur en l’emmenant visiter Petra en Jordanie. Un mur de photographes attendait à la sortie, et j’ai compris que ces merveilles, désormais, c’était fini. Même la parade militaire du 14 Juillet, un truc éblouissant depuis les tribunes, je m’y suis refusée. Je ne voulais pas l’exposer. Mais désormais, ça lui appartient. (24 heures)