Avec «Begin Again», Norah Jones se sent libre comme l’air

«Je me suis sentie inspirée pour enregistrer et essayer différentes choses.» Norah Jones le confiait au magazine «Rolling Stone» à propos de «Begin Again», nouvel album arrivé ce printemps et présenté comme une courte compilation de sept singles. Trois ans après «Day Breaks», disque qui opérait un retour aux sources et revenait à un jazz plus classique, la chanteuse américaine se délecte en publiant des bribes de studio plus expérimentales et spontanées. Sans aucune promotion ni annonce d’une quelconque tournée. Une manière de se distancier des obligations inhérentes à la sortie d’un album et de retrouver un plaisir simple: livrer à son public de nouvelles créations intimistes, authentiques, et animées par un profond désir de liberté.

Libérée de toute pression

«My heart is open/eyes are wide/my mind is free/my hands are tied (mon cœur est ouvert/les yeux écarquillés/mon esprit est libre/mes mains sont attachées)», chante Norah Jones sur les nappes synthétiques de l’ouverture surprenante de «My Heart Is Full». Avant de briser ses chaînes sur une douce montée en puissance qui répète «I will rise (je m’élèverai)». Introduction d’une démarche créative qui semble libérée de toute pression. Pression qui pourrait pourtant peser sur une artiste qui comptabilise plus de 50 millions d’albums vendus à travers le monde – dont la moitié appartient au carton planétaire de son premier effort, «Come Away With Me», publié en 2002.

La chanteuse du prestigieux label Blue Note s’affranchit à nouveau de cette étiquette jazz qui lui colle à la peau, reprend son envol vers d’autres directions artistiques. Et exprime aussi une forme d’amusement, tant dans son jeu de piano, flottant sur le titre «Begin Again», ou improvisé aux côtés d’un orgue dans «Just A Little Bit», que dans l’utilisation de sa voix suave, nonchalante et d’une aisance absolue dans le refrain sensuel d’«It Was You», morceau pop éclatant teinté de cuivres.

Les sept pistes de ce «Begin Again» pourraient former une parfaite synthèse des différentes facettes de l’auteur-compositrice-interprète: des ballades enchanteresses entre jazz et blues qui ont fait le succès retentissant de l’album «Come Away With Me», aux reflets country de «Not Too Late» (2007), en passant par les compositions folk-rock où la musicienne délaissait le piano pour la guitare dans «The Fall» (2009) ou «Little Broken Hearts» (2012).

Ces pièces indépendantes, dont les trois premières ont été publiées au compte-gouttes depuis l’été dernier, résultent de brèves sessions d’enregistrement improvisées au cours de l’année 2018. Avec des collaborateurs tels que le guitariste de country Jeff Tweedy, qui insuffle de l’americana dans «A Song With No Name» et «Wintertime», ou le pianiste et producteur magnétique Thomas Bartlett. «À chaque session, les petites idées étaient destinées aux musiciens en question, mais l’espoir était de toujours créer dans le moment présent. Les chansons sont nées d’un rien. J’étais très ouverte et je n’avais aucune attente réelle», a déclaré l’artiste récompensée par neuf Grammy Awards. Une parenthèse réussie qui laisse planer le mystère sur l’orientation de son prochain long format.

