Avec Patrick Juvet, Aigl’In réalise un double rêve

Voilà qui détone au milieu des talents montants de la musique actuelle suisse, habituellement castés au petit festival gratuit Aigl’in (4000 spectateurs sur deux soirées en 2017): Patrick Juvet foulera la scène installée dans la cour du collège de la Grande-Eau le 9 juin. À 68 ans, le chanteur des années disco se produit très rarement seul, réservant quelques titres dans le cadre de la tournée Âge tendre, la tournée des idoles.

C’est donc un set exceptionnel d’une heure, avec orchestre et choristes, que se sont offert les organisateurs, moyennant une rallonge budgétaire via le soutien de la Commune. Car l’artiste entretient des liens étroits avec Aigle, où ses parents ont vécu plusieurs décennies. «Cela faisait un moment qu’on lui tournait autour et cela n’avait jamais joué jusqu’ici, sourit le président, Marc-Olivier Drapel. C’est un peu un rêve qui se réalise et sa venue risque d’attirer une frange de public que nous n’avons pas encore vue dans notre festival.»

L’accomplissement du rêve est double. La maman de Patrick Juvet exprimait souvent son désir de voir son fils se produire dans sa cité. Son souhait se réalisera malheureusement de manière post­hume, puisqu’elle est décédée en décembre dernier.

Outre l’auteur d’Où sont les femmes ou de I love America, plusieurs fois disque d’or outre-Atlantique, huit jeunes formations romandes seront à l’affiche de cette 5e édition du Festival Aigl’in Music les 8 et 9 juin, avec une forte tonalité francophone.

Aigle, collège de la Grande-Eau8 et 9 juin, Patrick Juvet sa 9 juin, 21 h