Big Eyes Trio triture les sons au fil des images

Grande cinéphile, Laure Betris – plus connue sous le pseudo de Kassette – a toujours rêvé de composer de la musique de films. Alors quand, au printemps 2018, la salle bee-flat de Berne lui propose une carte blanche, la création d’un ciné-concert apparaît comme une évidence. Tout comme les noms des deux musiciennes qu’elle embarque avec elle: Émilie Zoé et sa guitare hargneuse ainsi que Sara Oswald et son violoncelle remarqué chez Sophie Hunger ou encore chez les Young Gods. Baptisé le Big Eyes Trio (référence aux grands yeux de ces demoiselles), cette réunion opportune a séduit le festival genevois La Bâtie, puisque ce dernier invite les trois artistes à remettre le couvert, ce lundi au temple de Nyon.

Derrière les expérimentations sonores du groupe, en grande partie improvisées, seront projetés trois courts et un moyen métrage, des années 1920 à 2011, tous réalisés par des femmes. «Ces films me touchent autant par leur imagerie onirique que par leur engagement féministe, raconte Laure Betris. Et je voulais mettre en avant ces grandes réalisatrices.» Si deux d’entre eux sont muets, comme le classique «La souriante Madame Beudet», de Germaine Dulac, les autres films ont vu leur bande originale repensée par le trio. «On mélange des codes de l’ancien temps avec une façon de faire plus moderne», explique la Fribourgeoise.

Les trois musiciennes, qui collaborent pour la première fois, ont dû trouver le bon équilibre entre l’improvisation et l’écriture, entre la musique et le cinéma, pour que «les notes ne répètent pas ce que l’image dit déjà». Très occupées au sein de leurs projets respectifs, Émilie, Laure et Sara espèrent prolonger le Big Eyes Trio sur d’autres dates sans toutefois en faire une priorité.

Nyon, TempleLu 9 sept (20 h)Tarif: 20 francs