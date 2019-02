Brigitte Fontaine est méchante

Ce soir, on va penser Fontaine, boire Fontaine, dormir de même, pour se réveiller, au matin, le corps et l’esprit tout en Fontaine, paré pour une rencontre avec… «Brigitte. Ne m’appelez jamais ni madame, ni Fontaine.»

Extraordinaire personne. S’il arrive qu’on ait des doutes sur l’identité de l’interlocuteur au bout du fil – après tout, on n’y voit rien – avec Brigitte, pas d’équivoque: sa voix, son timbre, ses impressionnants raclements de gorge, tout y est. Inimitable. Unique. Éternellement Brigitte. «Éternelle, ouais! Et si vous êtes intéressé par les chiffres, je vous préviens, ça m’ennuie. S’il vous plaît, ne notez pas en quelle année est sorti quel album. Comment ça, vous êtes plus jeune que moi!? Bien évidemment, puisque j’ai 20 000 ans! Vous seriez bien aimable de noter cela.»

Humour, tranchant & jubilation

Brigitte Fontaine fait son show. Mercredi prochain, 20 février, à l’Alhambra pour le festival Antigel. Brigitte Fontaine se donne en spectacle. Aujourd’hui comme il y a vingt, trente ou quarante ans. Un demi-siècle de scène tout compris, avec feu Jacques Higelin, avec Areski Belkacem, son époux, son compositeur – «J’écris mes textes, il pose ses musiques dessus, pas l’inverse.» Avec également des trous dans sa vie de chanteuse, années 80 sans sortir le bout de son nez, passées au théâtre, à jouer, à écrire. Puis les 90 en retour de grâce après «French Corazon» et «Genre Humain». Suivi du second millénaire en adoration devant son «Kekeland»… Brigitte, désormais, pose, de son plein gré ou non, en marraine du melting-pot punk pop à la française. Aux dernières nouvelles, enfin, Brigitte joue sur scène avec le fringant Yan Péchin, guitar hero qu’on vit secouer ses belles et longues boucles sur les dernières tournées de Bashung notamment, dans le backing band de Brigitte Fontaine également. Cette fois, Brigitte et Yan jouent en duo. «Avec Yan, nous nous suivons à la trace.»

Au public, a-t-elle un message à délivrer? «Aucun message. Mais des pancartes, des proclamations, plus ou moins bouffonnes, plus ou moins pertinentes.» Car, dit-elle, tout ce qu’elle veut, c’est «faire ce que je veux, si je peux». Et vous pouvez? «Assez, oui.» En suivant un modèle? «Je suis indépendante de tout modèle.» Une influence? «J’attends avec impatience le prochain livre de Lewis Carroll. Lewis Carroll, c’est l’humour, le tranchant de l’esprit, la jubilation, la déconnade, le nonsense.» Comme elle, en somme. «C’est une boutade.» Dans ce cas, on ajoute à la liste cette sacrée acuité du regard, et voilà tout Brigitte. «Oui. Mais n’oubliez pas: j’ai également beaucoup d’émotions. Je suis sauvage, extrémiste, extrêmement méchante aussi. Et je suis douce.»

Il semble que le courant passe. Profitons-en. Brigitte Fontaine, ses goûts musicaux. Elle répond: «Mon grand chéri, c’est Mozart. Une vapeur un peu française dans le style. Ça me rend légère et joyeuse. Ça me remue toute: le cervelet, la foi, les tripes. Et…» Et? «Mendelssohn, Beethoven, Dvorák, Brahms, Satie, Ravel. Gainsbourg mon chéri. Les deux derniers albums de Bowie. Et, oh! Lemmy… Ah… Motörhead! Et puis cette chanteuse moins connue, qu’on ne veut pas dire française, pour moi la meilleure actuelle. Elle est Haïtienne: Mélissa Laveaux. Elle va reprendre une de mes chansons, «Entre Guillemets». Et c’est tout.»

«Moi, punk? Je valide.»

Brigitte Fontaine, l’iconoclaste, chante «Au diable Dieu» sur son dernier album paru il y a six ans: «J’ai l’honneur d’être», où le «Delta» d’entre ses jambes le dispute à l’«Amour poubelle». Prochain effort studio prévu pour mai prochain, enregistrement avec le même Yan Péchin, sortie dans un an au mieux.

À propos d’icônes ou d’idoles, à l’endroit de leurs fervents adeptes, «brûleurs de vierges» et «lécheurs de cierges», Brigitte Fontaine déclare:

– «Chuis pas idolâtre. Donc, bousillons-les toutes. Mais je vous demande: est-ce que Céline Dion est une icône?»

– «Cette question est embarrassante…»

– «Qu’on lui coupe la tête!»

À un moment donné, on tâche de pousser l’entretien vers la question punk. Brigitte Fontaine est-elle punk, profondément punk, pas comme un type en tartan et crête d’iroquois, plutôt comme l’est, par exemple, Nick Cave? «J’adore Nick Cave.» Donc? «J’étais à Bruxelles récemment, pour rencontrer la presse. Un journaliste me dit: «Vous êtes complètement punk.» Ça fait sens. Je valide.» Brigitte Fontaine souffle entre ses dents puis lâche dans un grognement: «Et je foutrai la vérole sur vos gueules!» Merci Brigitte.

Brigitte Fontaine me 20 fév, 20 h 30, Alhambra, festival Antigel. Première partie: Laurent C. Infos: antigel.ch (24 heures)