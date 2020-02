Camille et Julie Berthollet dénoncent le harcèlement dans la musique classique

Après le vaste scandale de violences sexuelles qui a entaché le monde du sport français, c’est au tour du milieu de la musique classique d’être éclaboussé. Dans une vidéo réalisée par Loopsider, les musiciennes franco-suisses Camille et Julie Berthollet brisent le silence en raison «d'une expérience de plus - et probablement de trop - récente, avec un chef d'orchestre qui s'est permis d'avoir des gestes totalement déplacés».

Si vous pensiez que la musique classique était épargnée du harcèlement et des agressions sexuelles, écoutez Camille et Julie Berthollet.

Les deux stars de la musique classique balançent#metoo pic.twitter.com/gw3SDZRIOS — Loopsider (@Loopsidernews) February 18, 2020

Les deux sœurs, respectivement violoncelliste et violoniste formées au Conservatoire de Genève, ont vu leur carrière décoller grâce à leur succès dans l'émission de France 2 «Prodiges» en 2014. Aujourd’hui, elles lèvent le voile sur le harcèlement et les gestes déplacés tant dans l'enseignement musical que dans leur vie professionnelle. Un témoignage rare dans ce milieu, souligne France Musique.