Carton plein pour la tournée des Spice Girls

Les Spice Girls ont ajouté plusieurs dates à leur tournée britannique 2019, les fans s'étant rués sur les places mises en vente samedi matin pour les six premiers concerts, moins d'une semaine après l'annonce de leur reformation.

«Merci à tous pour votre incroyable réaction, nous sommes tellement impatientes de vous voir», a déclaré sur Twitter le girls band le plus célèbre de l'histoire.

New #SpiceWorld2019 dates just added ??????????????? On sale NOW https://t.co/wEFNiYssSf pic.twitter.com/sDZHFX6bvs