«Ce qui compte dans la vie, c’est l’exemple»

Quand Hugues Aufray ouvre la porte, on mate ses boots. D’abord, parce que des santiags en cuir blanc ne courent plus les rues. Aussi parce que le monsieur peut impressionner, faire baisser le regard même furtivement, avant que sa voix solide et franche ne vous invite à franchir le seuil. Avoir zoné à Paname avec Django Reinhart, reniflé le débutant Gainsbourg au Milord L’arsouille, soupé à la table d’Édith Piaf, accompagné Maurice Chevalier à New York, hébergé Dylan et fait chanter des millions d’écoliers, ça pose une vie. Hugues Aufray a 89 ans mais serre les mains avec une poigne d’adolescent et se réjouit comme un môme de ses prochains concerts, dont une venue à la Tour de Peilz en mars. Quant à ses boots? «Ce sont des bottes de pompiers espagnols, les mêmes que je portais au lycée de Madrid. Avec une chemise ouverte, ce qui m’a valu d’être mis momentanément à la porte de l’école car je venais sans cravate. Mon père a écrit au proviseur pour dire que je n’étais pas un mauvais garçon.»

Votre père avait-il raison? Je crois. J’espère. Vous savez, à l’époque, le rapport a l’autorité était différent. Je me souviens avoir été molesté par des policiers en gare de Bordeaux, en 1947, parce que j’étais assis par terre. On n’en faisait pas un sujet au 20 heures.

À 89 ans, vous semblez profiter de la même bohème qu’à vos 19 ans, entouré de guitare, de peinture, de livres… Est-ce un privilège? Je suis étonné d’être arrivé à mon âge car j’avais beaucoup de complexes, enfant, vis-à-vis de mes deux frères aînés, que je trouvais plus beaux, plus talentueux et plus intelligents. Il l’étaient. Mon frère Jean-Paul est un physicien reconnu. François, lui, s’est suicidé au Canada en 1955, ce fut un des drames de ma vie. Il m’a élevé, appris à lire. Lui était le vrai artiste. (ndlr. Il sort une photo des trois frères.) Regardez ce visage sombre! Il avait une voix naturelle d’opéra. Quand il chantait, les gens pleuraient. Moi, je voulais être peintre.

Vous avez chanté par accident? Je viens d’une famille aisée et j’ai vécu une enfance opulente. La guerre a tout changé. Mon père est parti en Espagne — on a su plus tard que nos parents avaient divorcé. J’ai vécu avec ma mère en zone libre, dans le Tarn. Puis, en 1946, j’ai rejoint mon père à Madrid. Comme l’école n’était pas mon truc, j’ai voulu faire les Beaux-arts. Il m’en a dissuadé. Alors, pour m’occuper et gagner quelques sous, puisque je connaissais une dizaine de chansons espagnoles, j’ai commencé à chanter dans les cabarets. De retour à Paris, j’ai continué. Je venais de me marier, il fallait faire bouillir la marmite.

Vous viviez l’idéal folk dix ans avant qu’il ne devienne un mouvement? De 20 à 30 ans, j’étais un troubadour, plus cigale que fourmi: je ne faisais pas d’épargne mais roulais en décapotable américaine. Le mot «folk» ne signifiait alors rien. J’avais des chansons médiévales, comme «Aux marches du palais», des choses adaptées du flamenco, des mélodies latino. Puis j’ai découvert Félix Leclerc, Georges Brassens… Mais en 1959, moi qui ne bois ni ne fume, j’en avais assez de cette vie de cabarets enfumés. Je rêvais de campagne.

Mais vous partez à New York où vous découvrez le Village et sa scène musicale, et vous ramenez en France un répertoire et un état d’esprit. Quand j’ai dit à Eddie Barclay, le directeur de mon label, que je voulais faire du folk, il m’a regardé avec des yeux comme des billes. Il m’imaginait en tenue bretonne chanter «Ils ont des chapeaux ronds»! Droit derrière, je lui ai amené «Santiano».

Vous doutiez-vous de son potentiel? Je ne me suis pas posé cette question. Je savais juste qu’elle me convenait, comme on se sent mieux dans certains habits. Je suis un interprète, je n’en ai pas honte. Le talent des autres est un cadeau naturel, comme profiter du soleil. Je reçois, je donne, en passeur. Ce n’est pas de la facilité, encore moins une question d’argent — je gagne bien plus avec mes propres compositions, «Adieu monsieur le professeur», «Céline» ou «Le petit âne gris», dont j’ai signé paroles et musique.

Vous avez toujours promu une vie saine — votre forme en témoigne. Était-il possible de vivre le folk américain ou le show-business français sans toucher à la drogue? J’ai longtemps fumé des cigarettes, un truc hérité de mon service militaire dans les chasseurs alpins. J’ai tiré sur un pétard bien plus tard, j’ai détesté. Mais vous avez raison: ma méconnaissance de l’anglais et mon refus des drogues furent des handicaps. Cela m’a aussi permis des amitiés particulières. Avec Coluche, par exemple, on se voyait d’homme à homme, il appréciait d’avoir quelqu’un de différent de son clan. Il me prennait pour ce que je suis, pas pour ce que je montre. Pareil avec Johnny et Renaud. Je me souviens d’une soirée chez Piaf, où tout le monde se tordait de rire sur des histoires affligeantes. J’étais trop lucide pour prendre goût à cette ambiance très moche et je suis resté en dehors de leur monde. Sur le chemin du retour, j’ai vomi. Peu après, Édith est venue m’écouter chez Patachou. Elle s’est excusée à demi-mot. «Je sais que vous avez passé une mauvaise soirée, Hugues. Oubliez cela, ça n’a pas d’importance.»

En 1966, vous êtes une idole yé-yé sur la «photo du siècle» de «Salut les copains». De bons souvenirs? Je suis un peu planqué dans le fond, vous remarquerez. J’étais un vieux de 38 ans! Au point que le magazine a rectifié ma date de naissance — 1933, je crois. Je n’ai jamais cherché la surexposition. En épicurien, j’aime le centre, la pondération, la droiture. Ce qui compte dans la vie, c’est l’exemple. Quand je retrouvais des groupies agglutinées derrière les toilettes des musiciens, je trouvais la situation très gênante.

Avez-vous des regrets? J’ai une vision quantique du temps et de l’espace: tout est en même temps, et ce qui a été ne pouvait être autrement. Donc, pas de regret. Ou si: n’avoir pas osé faire la connaissance de Brassens, quand j’en ai eu l’occasion. Je débutais, il était vedette: je savais que son succès créerait un déséquilibre et je ne voulais pas que Brassens puisse penser que je sois un emmerdeur. C’était de l’orgueil déguisé en modestie. Sinon, j’ai longtemps eu le regret de ne pas jouer au Paléo, mais ce fut réparé en 2010. Un souvenir inoubliable. J’aimerais beaucoup m’y produire à nouveau, si le destin m’est favorable. Alors je fais appel à vous pour que Paléo fasse appel à moi! (24 heures)