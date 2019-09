Céline Dion chantera à Paléo l'été prochain

Lors de la 45e édition du festival, le lundi 20 juillet 2020, la superstar Céline Dion se produira sur la plaine de l'Asse, lors de sa tournée mondiale Courage World Tour. L'information a fuité sur une page Facebook d'un collectif de fans.

Mercredi déjà le Paléo Festival de Nyon prévenait sur tous les médias sociaux qu’une «énorme news» allait tomber. Enfin la nouvelle est arrivée! Lors d’une journée supplémentaire de la 45e édition du festival, le lundi 20 juillet 2020, la superstar Céline Dion se produira sur la plaine de l’Asse, lors de sa tournée mondiale Courage World Tour. «Accueillir une telle artiste internationale et aussi fédératrice relève de l’exceptionnel, se réjouit la coordinatrice communication Michèle Müller. Elle vient de commencer sa tournée mondiale au Québec il y a quelques jours et aujourd’hui elle annonce sa tournée européenne. Il s’agit du premier show en Suisse romande depuis 2008!»

Une pareille surprise n’avait pas eu lieu depuis la venue du chanteur Robbie Williams en 2015, pour la 40e édition du festival. «Nous souhaitions depuis longtemps qu’elle vienne chez nous, admet Dany Hassenstein, programmateur. C’est grâce à son agent à Londres, que je connais très bien et qui représente aussi le groupe britannique Depeche Mode, que nous avons réussi à la convaincre.» La star, empochant un gros cachet qui ne sera pas dévoilé par les organisateurs, a aussi promis l’exclusivité à Nyon en termes de festivals suisses pour l’année à venir. En 2020, elle se produira au Hallenstadion, à Zurich. Mais le prix des billets à Paléo devrait rester bien plus avantageux.

Un répertoire francophone

Le premier rendez-vous des Vaudois avec Céline Dion était à Morges, au Théâtre de Beausobre en 1988, alors qu’elle se qualifiait pour représenter la Suisse au Concours de l’Eurovision en 1988 à Dublin. Depuis, l’interprète de «J’irai où tu iras» au nombre incalculable de récompenses musicales reste au sommet de sa carrière. Pour son passage à Nyon, elle adaptera son concert aux pays francophones, avec une grande palette de tubes en français. Le public pourra l’accompagner sur «Pour que tu m’aimes encore» ou «Je sais pas». Après toutes ces années passées en résidence à Las Vegas, elle transportera son public vers d’autres horizons, grâce à ses grands classiques. À l’image de «My Heart Will Go On», qui ravivera certainement quelques beaux souvenirs. «Céline Dion est une star multigénérationnelle et multigenre, s’enthousiasme encore Dany Hassenstein. Il est rare de rencontrer quelqu’un avec autant d’énergie et de talent. À Nyon, elle devra cependant convaincre un autre type de public, souvent plus éloigné des strass et des paillettes.»

Quelques chansons inédites seront également ajoutées entre les tubes, puisque la chanteuse sort un nouvel album. «Courage» sera dans les bacs le 15 novembre prochain. Paléo révélera tous les artistes qui accompagneront Céline Dion en même temps que la programmation officielle, soit le 24 mars prochain. Les billets pour cette journée seront en vente dès le 3 décembre à midi, lors de la billetterie de Noël, sur le site du festival.