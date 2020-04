Ces chansons parodiques qui font la peau au coronavirus

De «Bohemian Rhapsody» de Queen à «Djadja» d’Aya Nakamura, en passant par «Viens à la maison» de Claude François, les tubes d’hier et d’aujourd’hui sont parodiés sur la Toile depuis le début du confinement. Humoristes, actrices, chanteurs ou parfaits inconnus, les confinés des quatre coins du monde poussent la chansonnette pour faire la peau au Covid-19. La toux, le lavage de mains, l’enfermement, la distanciation sociale ou le soleil qui nous nargue, tout ce qui fait notre nouveau quotidien est prétexte à rire pour échapper à la morosité. Certains vont même à inventer leur propre hymne anti-pandémie. Nos coups de cœur:

LES ROMANDS

Blaise Bersinger

«Panpan culcul la panpandémie». L’humour absurde de Blaise Bersinger a encore frappé. Batterie et synthés low-fi, voix décalée et paroles volontairement naïves, le Lausannois fait même un clin d’œil à son collègue Yann Marguet, «qui est drôle mais aussi triste».

120 Minutes

L’équipe de l’émission «120 Minutes», menée par les deux Vincent, détournent un nouvel air populaire, celui de la chanson traditionnelle mexicaine «La Llorona», notamment entendue dans le dessin animé «Coco.» Et invitent Stephan Eicher, Shania Twain, Henri Dès, Mark Kelly et des dizaines de voix, dont celle de la présidente du Conseil d’État Vaudois Nuria Gorrite, à les rejoindre pour une farandole de visages filmés en selfies.

Dans son émission du 14 mars, «120 Minutes» a même été plus loin en imaginant la comédie musicale événement «Coronavirus», avec des chansons de Philippe Katerine, Lara Fabian, Britney Spears ou La Compagnie Créole.

Yann Marguet

Avec son personnage de Sexomax, Yann Marguet continue de distiller ses conseils sexuels dans l’émission «Calmos», sur Couleur 3. Cette-fois ci, c’est «Boulbi», de Booba, que le joyeux sexologue à la casquette colorée détourne pour parler de sexe en confinement.

Yann Lambiel

Avec Yann Lambiel, le mythique titre de Claude François «Viens à la maison, y a le printemps qui chante» devient «Reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante». Diffusée sur les ondes de LFM, la parodie de l’humoriste a fait le buzz en francophonie. Même la police belge l’a utilisée pour inciter les citoyens à rester chez eux!

MC Roger

Humoriste-chanteur, David Charles et son personnage de rappeur MC Roger se réunit en famille pour détourner l'hymne de l'équipe de France de football 2018. Avec «Tous confinés à la maison», le Neuchâtelois fait le ménage en chanson, avec ses enfants.

Et le bougre a même remis le couvert avec une nouvelle vidéo, parodiant cette-fois le «Get Up» de James Brown.

Phil Curt

L’auteur-compositeur genevois Phil Curt et son complice guitariste John Woolloff revisitent le célèbre titre de Michel Polnareff «La poupée qui fait non», avec la contribution d’artistes et de présentateurs romands, comme Joseph Gorgoni ou Jean-Marc Richard. La poupée, comme les artistes, reste à la maison.

À L’INTERNATIONAL

La Rimababand - «Virus Corona»

La vidéo des quatre Italiens a été l'une des premières parodies à devenir virale sur le web. Avec sa reprise du tube «My Sharona», du groupe The Knack, qui devient «Virus Corona», La Rimbaband tousse en rythme dans un salon.

Les Franglaises - «Confinement bah ouais»

La troupe des Franglaises, connue pour ses spectacles musicaux et humoristiques où elle traduit mot à mot de manière littérale les grands tubes anglo-saxons, s'attaque à la pop-star francophone du moment. «Comportement», d'Aya Nakamura, devient «Confinement bah ouais».

La Reine des neiges - «Enfermé, confiné»

«Enfermé, confiné, je ne sortirai plus jamais.» Il suffisait de détourner le tube «Libérée, délivrée» du dessin animé culte «La Reine des neiges» pour faire le buzz. Cet internaute anonyme, dont la page YouTube intitulée «Confiné» a été créée à la suite de la situation de confinement, a cumulé plus de 2 millions de vue avec cette parodie.

Adrian Grimes - «Corona Rhapsody»

Quelqu'un devait forcément la faire. C'est le chanteur Adrian Grimes qui a été le premier a parodier «Bohemian Rhapsody», tube iconique et maintes fois parodié de Queen, à l'ère du coronavirus. Et le résultat a réuni près de 5 millions de curieux sur YouTube.

Brent McCollough - «Stayin Inside»

Guitare, basse, synthé, micro, tous les instruments se jouent chez soi, en visioconférence. Ce qui a inspiré cette parodie des Bee Gees à ce jeune chanteur de Nashville et son groupe.

Gautier sans H - «Gare au COVID»

L'auteur-compositeur montréalais Gautier sans H s'est attaqué à George Brassens et à son «Gare au gorille» pour en faire un «Gare au Covid» à la fois mâlin, drôle et réfléchi. Derrière l'humour, la poésie engagée.

Jeremy Cirot - «Très mal masqué»

L'imitateur et comédien lillois Jérémy Cirot, masque, lunettes et blouse blanche, détourne le fameux «Bal masqué», de la Compagnie Créole. Sur Facebook, la vidéo a été partagée plus de 100'000 fois et cumule près de 2 millions de vues.

COMPOSITIONS ORIGINALES

Le jeune Zyad, 6 ans, et son père, Daoud MC, se sont bien amusés avec ce rap qui scande «On reste à la maison, qui l'a dit c'est Macron! La faute au Corona Poison», en finissant avec le fameux «On va tous mourir», de Jamel Debbouze.

Camille Lellouche - «Coco Corona»

La chanteuse et humoriste Camille Lellouche donne de la voix dans cette vidéo filmée en selfie dans sa cuisine. Même pour blaguer et parodier tous les codes du R&B moderne (les fameux «blablabla» qui rappellent Aya Nakamura), l'ancienne candidate de «The Voice», qui tenait ensuite des chroniques dans le talk-show «Quotidien», avec Yann Barthès, lâche ses meilleurs vibes sur une production moderne. Bientôt 2 millions de vues pour ce «Coco Corona».

BLC TV - «Je Bibi du PQ»

La chaîne YouTube BLC TV a pour habitude de parodier tous les derniers hits des rappeurs français. Inspiré par le corona, le jeune humoriste français capture tous les codes du rap francophone actuel pour proposer son propre titre «Je Bibi du PQ». Pas très loin de la réalité des clips de rap.

French Fuse - «La chanson du Corona»

Le duo French Fuse a pour habitude de détourner les répliques de films, musiques de dessins animés ou autres gimmicks des pubs avec leurs instruments électroniques. Alors après le discours d'Emmanuel Macron, les deux hommes aux bonnets ont composé leur hymne au corona, avec tous les codes du tube electro-pop rafraîchissant.