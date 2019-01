Charles Dutoit dirigera un concert en France

Le chef d'orchestre vaudois Charles Dutoit, qui a fait l'objet de multiples accusations de harcèlement sexuel, dirigera dimanche un concert pour l'Orchestre national de France. Il s'agit de son plus haut mandat depuis les premières allégations révélées par la presse.

Charles Dutoit est le seul chef d'orchestre disponible rapidement possédant les compétences nécessaires pour diriger «La Damnation de Faust» de Louis-Hector Berlioz à la Philharmonie de Paris, a indiqué mercredi l'orchestre à l'agence de presse AP. Le Vaudois est un spécialiste du compositeur romantique français.

La formation n'a pas voulu s'exprimer au sujet des allégations de harcèlement, mais affirme que la décision a été prise après discussion avec les musiciens qui joueront dimanche. De son côté la Philharmonie de Paris n'a pas souhaité commenter, affirmant que la décision de l'engager avait été prise par l'Orchestre national de France.

L'une de ses accusatrices, la soprano française Anne-Sophie Schmidt, aujourd'hui à la retraite, s'est dite choquée par la décision de l'orchestre. Elle a déploré le «message puissant et catastrophique» que cette dernière envoie aux victimes d'agression. «C'est honteux. J'en ai mal au ventre », a-t-elle réagi. «Cela signifie que les gens qui ont été abusés par cet homme ne comptent pour rien.»

«Choquantes»

En 2017, quatre femmes - trois chanteuses d'opéra et une musicienne - avaient accusé le chef d'orchestre, né à Lausanne, de les avoir agressées sexuellement aux Etats-Unis en marge de répétitions et de concerts, selon des entretiens menés avec les victimes présumées par l'agence de presse AP. Les faits se seraient produits de 1985 à 2010 dans plusieurs villes américaines.

En 2018, six nouvelles accusations avaient été portées contre l'homme âgé aujourd'hui de 82 ans aux Etats-Unis, en France et au Canada dont une femme qui affirme que Charles Dutoit l'a violée en 1988. Aucune des accusatrices n'a déposé de plainte officielle au moment de leurs agressions présumées parce que, expliquent-elles, elles étaient jeunes et craignaient qu'en s'exprimant elles ne compromettent leur carrière.

Le chef d'orchestre a catégoriquement rejeté les accusations portées contre lui. Il les a qualifiées de «choquantes» affirmant ne pas reconnaître «l'homme ou les actions décrites dans les médias».

En mai à Saint-Pétersbourg

Dans le sillage de ces révélations, au moins cinq orchestres symphoniques, le Royal Philarmonic de Londres, l'Orchestre de Cleveland, le San Francisco Symphony, l'Orchestre symphonique de Boston et l'Orchestre philharmonique de New York avaient décidé de mettre fin à leur collaboration avec le maestro vaudois. Depuis, ce dernier a trouvé un nouvel emploi en Russie. Il est prévu qu'il commence en mai à travailler au sein de l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg.

Charles Dutoit a dirigé de nombreux orchestres en Suisse et à l'étranger. Il a également gagné plusieurs prix internationaux. (ats/nxp)