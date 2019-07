Charlie Cunningham, guitare folk aux couleurs andalouses

Dans le jeu de guitare de Charlie Cunningham, on ressent aussi bien la mélancolie d’un ciel gris londonien que la chaleur d’un soleil andalou. Parfois, les allers-retours secs et rapides sur les cordes font frétiller les accords apaisants d’un folk épuré. Amoureux de flamenco, ce Britannique est parti vivre deux ans à Séville pour l’apprivoiser.

À Paléo samedi, avant les Docks en octobre, le chanteur-guitariste présentera «Permanent Way», son deuxième album. Rencontre à Lausanne avec un artiste aussi tendre que ses chansons.

Dans ce nouveau disque, vous dépassez le cadre «guitare voix» en rajoutant d’autres instruments. Pourquoi ce choix?

Je voulais créer des atmosphères, et des harmonies qui ne se reposent pas uniquement sur la guitare. En utilisant plus d’effets et en rajoutant des textures sonores grâce aux synthés, en laissant plus d’espace à de nouveaux instruments, comme la trompette. D’ailleurs, je me suis remis un peu à la guitare électrique…

Un retour à vos premières amours?

En vérité, j’ai commencé sur une acoustique, à l’âge de 12 ans. Mais elle était trop grande pour moi (rires). Du coup, j’ai essayé l’électrique, pour jouer du rock. C’est là que j’ai commencé à jouer au doigt.

Avant de tomber amoureux du flamenco. À quel moment avez-vous découvert ce style?

Je travaillais dans un bar, à Oxford, fréquenté par une grande communauté espagnole. Alors on passait beaucoup de flamenco. J’ai eu le coup de cœur. C’est un style très dynamique, avec beaucoup de variations. Mais je ne me sentais pas capable d’en jouer. Il y a un côté mystique auquel je ne voulais pas toucher. Un jour, je me suis lancé sur une scène. C’était la honte! Il fallait que je m’entraîne.

C’est pour cela que vous êtes partis vivre en Espagne.

J’ai vendu ma guitare électrique pour y aller! Je n’avais pas assez d’argent. À la base, je pensais aller deux mois à Séville. Mais j’y suis resté plus de deux ans. Je devais me concentrer sur un objectif, sortir de ma zone de confort. Je travaillais à la réception d’un hôtel. La nuit, je commençais à regarder des documentaires sur le flamenco. Ça devenait une obsession. Je voulais tout savoir, tout comprendre. Apprivoiser cette culture et cette technique. Qu’on ne me prenne pas pour un charlatan.

Pourtant, même si l’on sent l’influence de ce style sur votre jeu de guitare, vous avez refusé de jouer du flamenco pur et dur.

J’ai compris que ce n’était pas ma place. J’en joue chez moi, pour m’entraîner, pour me dépasser. Mais j’aime avant tout la folk, celle de Nick Drake ou John Martyn. J’étais aussi fou des live unplugged d’Eric Clapton et de Nirvana. C’est ça qui m’a donné envie de jouer.

Vous êtes retourné un mois à Séville pour écrire et composer «Permanent Way». L’Angleterre ne vous inspire pas?

Si, bien sûr, j’adore mon pays. Le ciel gris apporte sûrement cette touche mélancolique à ma musique (rires). Je suis juste retourné en Espagne pour partir loin de chez moi, pour déconnecter. Séville était l’endroit parfait, car je connaissais déjà la ville, je n’avais pas besoin de m’acclimater. Je pouvais rester tranquille, me relaxer, me concentrer sur l’écriture de l’album. La vie est plus calme là-bas et les jours sont plus longs.