Clara Haskil n’avait pas livré tous ses trésors

Au Théâtre de Vevey, les candidats du Concours Clara Haskil jouent sous un portrait de jeunesse de la pianiste roumaine: posant de profil dans un manteau de fourrure et coiffée d’un béret. Elle fixe l’objectif de face avec son regard intense et distant, esquissant un sourire imperceptible. Cette présence intemporelle et androgyne pourrait être intimidante; elle stimule, elle dit le courage, la persévérance d’une jeune artiste singulière, loin de la fragilité douloureuse de la fin de sa vie. Surtout, elle semble à l’écoute. En attente de nouveaux talents: malheureusement, le 28e Concours Clara Haskil n'aura pas de Prix.

Cette Clara Haskil intrépide d’avant son vieillissement prématuré, mais en quête désespérée de succès, est certainement l’une des facettes les plus précieuses que Pascal Cling, Prune Jaillet et Pierre-Olivier François ont révélées dans leur film, «Le mystère de l’interprète», sur la pianiste roumaine. Une autre vertu inestimable du film est d’avoir permis la redécouverte d’un enregistrement réalisé par Charlie Chaplin sur le piano du Manoir de Ban. Clara Haskil, qui a vécu à Vevey de 1951 à sa mort en 1960, était régulièrement invitée chez le cinéaste.

La bande-son est un personnage

Le documentaire, en l’absence quasi totale d’archives filmées, construit un habile contrepoint entre les photos d’époque, la correspondance de Clara avec ses proches, le filage du concours 2015 et des personnalités qui évoquent avec tendresse et clairvoyance l’art de la pianiste. Tous sont mis en situation d’écouter les enregistrements et de commenter leurs impressions, ce qui fait de la bande-son le personnage central du film. Sorti en salle il y a deux ans, il revit à l’occasion de son édition en DVD. Le coffret est enrichi d’un CD audio d’inédits. L’intégralité du récital offert aux Chaplin y figure, avec ses défauts, les commentaires des auditeurs, la voix de Clara jouant merveilleusement «Les scènes d’enfants» de Schumann, le «Coucou» de Daquin, deux sonates de Scarlatti et un mouvement déchirant d’une sonate de Beethoven.

Le critique musical Alain Lompech, amoureux de toujours de Clara, est l’artisan de ce disque après avoir été l’un des acteurs du film. Conseiller musical du projet, il avait fourni au réalisateur les copies de tous ses enregistrements de Haskil. «J’avais aussi dit à Pascal Cling d’aller en Suisse aux archives de l’association et chez les Chaplin. Il était impossible qu’il n’y ait rien là-bas. Bingo, Eugène a retrouvé les bandes!» Pour l’édition, un travail de remastering a été nécessaire: «Il a fallu isoler les passages avec les voix parlées et les réinjecter avec un niveau plus élevé pour que les enchaînements paraissent naturels. Le résultat est le contraire d’une fiction, c’est une tranche de vie, les gens papotent, disent même des bêtises. Et Clara, détendue dans un cadre amical, livre un témoignage bouleversant. Son Schumann est le meilleur qu’on connaisse.»

L’autre inédit du disque, le «Concerto en fa mineur» de Chopin en concert avec Carlo Maria Giulini à Vienne, a aussi été déniché par Alain Lompech: «En parcourant les listings de la Phonothèque nationale à Lugano, je suis tombé sur la référence du concert de 1960, qui avait été rediffusée par la Radio suisse. Et là encore, c’est la meilleure des quatre versions qu’on connaisse.»