Claudio Capéo déménage des trottoirs aux Zénith

Une pile électrique. Au moment des présentations, Claudio Capéo déborde d’enthousiasme. Les blagues graveleuses fusent en direction de l’équipe qui l’accompagne. Puis il prend une voix de dessin animé pour nous saluer. «Salut c’est Clo-Clo, j’ai la banane». Il y a de quoi. En trois ans, le musicien alsacien est passé des trottoirs aux Zénith. Après la grande scène du Paléo l’an passé, il est à l’Arena de Genève ce jeudi - puis à Sion sous les étoiles le 11 juillet prochain - pour défendre la réédition de son quatrième album, «Tant que rien ne m’arrête». Un titre qui va comme un gant à ce bourlingueur des routes de l’Hexagone, technicien de scène de métier, qui pendant huit ans a promené son accordéon et chanté de sa voix cassée dans les métros, les rues ou les bistrots avec sa troupe de musiciens qu’il aime à appeler «les Capéos». Avant d’être propulsé par le télé-crochet «The Voice» en 2016.

Il ira jusqu’aux «battles» dans l’équipe de Florent Pagny. Le producteur de la chanteuse Zaz l’a tout de suite repéré. «Il priait pour que je perde, se souvient l’ex-candidat. Il ne voulait pas que j’aille trop loin et que l’étiquette The Voice me colle à la peau. Je pense qu’il était le seul à applaudir mon élimination.» Et, pour sûr, à avoir du flaire. Il y a trois ans, son album «Claudio Capéo» - sur lequel figure le tube «Un homme debout» - est resté numéro un des ventes pendant cinq semaines et s’est écoulé à plus de 600’000 exemplaires. «Les chiffres? Je n’en ai rien à foutre. C’est angoissant, c’est trop carré. Tu ne peux pas les modeler.» Plutôt foutraque et volubile, des traits de caractère qu’il dit tenir de sa mère italienne, le chanteur de 34 ans puise dans la musique gitane et l’esprit de la rue ses mélodies festives et son attitude d’amuseur jovial, qui joue et chante fort pour «transmettre le maximum de bonheur».

Une famille, sinon rien

Derrière cette phrase toute faite que ne saurait renier Christophe Maé, Claudio Capéo souligne l’importance de la proximité avec le public. «J’aime ce côté bordélique et bonne franquette d’une ambiance de bar. Dans la rue, les gens vont et viennent et ne sont pas là pour t’écouter. Il faut aller les chercher, plaisanter avec eux. Dans les Zénith, c’est plus facile. On est attendu, notre show est rodé.» En nouvelle star de la variété française, désormais dans les carcans des grosses machineries qui produisent des hits radiophoniques à la pelle, n’a-t-il pas peur de dénaturer l’esprit sauvage de sa musique de rue? Le ton devient soudainement plus sérieux: «Ceux qui pensent ça sont des rageurs et des jaloux. Ma musique a juste pris une autre dimension. Il n’y a pas de triche. Je reste vrai.»

Si Claudio Capéo répond par une levée de boucliers, c’est qu’il s’est battu pour que ni les producteurs de l’émission «The Voice» ni son label ne changent son équipe et sa façon de fonctionner. «Depuis plus de dix ans, je suis entouré des mêmes musiciens, techniciens ou ingénieurs du son. À un moment donné, on m’a suggéré un nouveau batteur. Mais j’ai été catégorique dès le début. Claudio Capéo c’est une famille, sinon rien.» C’est d’ailleurs cette dernière qui a permis au chanteur de surmonter un «burn-out» en début d’année. Après deux ans de tournée et une exposition médiatique exponentielle, il confie avoir pété les plombs. «J’avais l’impression de tracer ma route sans réfléchir, que le contrôle de ma vie m’échappait, que je ne faisais rien pour moi. C’est parti trop vite, trop fort. Au début, tu as la folie des grandeurs, tu rêves de grimper, tu te compares aux autres stars et tu veux aller encore plus haut. Une fois que tu es au sommet, tu n’as plus les pieds sur terre. Et tu te sens seul. Personne ne nous prépare à cette notoriété soudaine.»

Après avoir retrouvé la «banane», l’homme est prêt à ramener son «joyeux bordel» dans les Zénith. Mais qui dit grande scène dit forcément plus de distance avec le public. L’accordéoniste ne l’entend pas comme ça et a exigé que sur cette nouvelle tournée sa scène soit plongeante en direction de la foule, «pour pouvoir se toucher, se câliner et même tripoter des nénés. On veut que les gens passent par tous les orgasmes différents.» Sans filtres, le blagueur Capéo.